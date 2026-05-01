Француска калуѓерка нападната и клоцана во Ерусалим (Видео)

Видео од напад врз француска католичка калуѓерка и археолошки истражувач во Ерусалим предизвика широко распространето згрозување и беше осудено како „срамен чин“ од страна на израелското Министерство за надворешни работи.

Во видеото, маж трча зад калуѓерката додека таа оди по улица и ја турка со сила, така што жртвата речиси ја удира главата во камен блок. Откако оддалечи неколку чекори, напаѓачот, кој изгледа како Евреин, се враќа да ја шутне калуѓерката додека таа лежи на земја и запира само кога ќе интервенира минувач.

Лицето на калуѓерката беше изгребано, но не беше пријавено дека е сериозно повредена. Израелската полиција соопшти дека уапсила 36-годишен маж и дека полицијата „ќе продолжи да дејствува со строга рака и нулта толеранција со цел да се зачува и одржи правилното и безбедно ткиво на животот за сите етнички групи и религии во градот Ерусалим“.

Нападот се случил на ридот Сион, во близина на местото кое еврејскиот народ го почитува како гробница на кралот Давид и Ценакулот, кој традиционално христијаните го сметаат за место на последната вечера.

Францускиот конзулат остро го осуди нападот и на Икс изјави: „Франција бара сторителот на агресијата да биде изведен пред лицето на правдата за овој чин и да се задоволат правдата“.

Директорот на Француското училиште за библиски и археолошки истражувања во Ерусалим, отец Оливие Покијон, рече дека калуѓерката била истражувач во училиштето и додаде дека очекува цврст одговор од властите.

„Ова не е изолиран инцидент, туку дел од загрижувачкиот модел на растечко непријателство кон христијанската заедница и нејзините симболи“, соопшти Еврејскиот универзитет во Ерусалим, истакнувајќи дека жртвата била „ценет академски партнер во откривањето на наследството на оваа земја“.

„Нападот врз неговите научници е напад врз глобалната научна заедница“, се вели во соопштението на универзитетот, цитирано од „Џерусалем пост“.

Израелското Министерство за надворешни работи издаде соопштение во кое се вели дека нападот е „срамен чин [кој] е во директна спротивност со вредностите на почит, коегзистенција и верска слобода врз кои е основан Израел и на кои останува длабоко посветен“.

Владејачката коалициска влада го поттикна подемот на израелскиот религиозен национализам. Палестинските христијански заедници на Западниот Брег, некои од најстарите во светот, се соочуваат со зголемено вознемирување од израелските доселеници во последните неколку години. Но, владата е засрамена од порастот на непријателството кон христијанските свештеници во Ерусалим и инцидентите што станаа вирални на интернет, во време кога популарноста на Израел на запад е во значителен пад.

Минатиот месец, еден израелски војник беше снимен како вандализира статуа на Исус со чекан во јужен Либан. Тој и друг војник, кој го снимил нападот, беа затворени 30 дена, а премиерот Бенјамин Нетанјаху рече дека е „запрепастен и тажен“ од инцидентот.