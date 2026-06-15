Франција ја критикуваше Русија: „Како да сте ja бомбардирале Нотр Дам“

Францускиот министер за надворешни работи Жан-Ноел Баро изјави дека рускиот напад врз Киев-Печерската лавра е споредлив со бомбардирањето на париската катедрала Нотр Дам.

„Ова е место под заштита на УНЕСКО, што за нас во Франција е исто како да биле бомбардирани Нотр Дам или базиликата Сен Дени. Сосема неприфатливо“, рече Баро по пристигнувањето во Луксембург на состанок на министрите за надворешни работи на Европската унија.

❗️🇺🇦 Just a horror: this is what Kyiv-Pechersk Lavra looks like now. pic.twitter.com/KMUZOOs4ga — The Ukrainian Review (@UkrReview) June 14, 2026

Четири лица беа убиени во нападите врз Киев, додека уште пет спасувачи ги загубија животите додека гаснеа пожар предизвикан од експлозија во североисточниот град Харков, објавија украинските власти.

Успенската катедрала во Киев-Печерската лавра од 11 век беше значително оштетена, што украинската премиерка Јулија Свириденко го опиша како „брутален напад врз украинскиот народ и наследство“. Голем дел од Украина денес беше под предупредувања за воздушен напад. Најмалку 23 лица беа ранети во нападите врз Киев, додека уште петмина беа повредени во Харков.

Катедралата е дел од Киевско-печерската лавра, комплекс од манастирски згради што е под заштита на УНЕСКО.

„Итно ќе покренеме сите релевантни процедури во рамките на УНЕСКО и другите меѓународни механизми и ќе побараме итни и соодветни одговори на ова државно варварство“, објави украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха.

Ова не е прв пат катедралата да биде погодена. За време на Втората светска војна, таа беше речиси целосно уништена, освен југоисточната кула, според УНЕСКО. Катедралата е обновена пред околу 25 години во согласност со архитектонските форми на украинскиот барок од крајот на 18 век.

Соседна Полска соопшти дека кренала борбени авиони и ги ставила во состојба на готовност системите за воздушна одбрана како „превентивен“ одговор на руските напади врз Киев. Нападите се случуваат пред самитот на Г7 во Франција оваа недела, каде што војната во Украина ќе биде главна тема.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски вчера изјави дека разговарал со американскиот претседател Доналд Трамп за напорите за ставање крај на долготрајниот конфликт.