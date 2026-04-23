Франција и Велика Британија ќе потпишат тригодишен договор за запирање на премините на мигранти преку Ла Манш

Британската министерка за внатрешни работи Шабана Махмуд се очекува денеска да потпише тригодишен договор вреден 662 милиони фунти (893 милиони долари) со Франција, со кој би можело да се создаде одред од 50 полицајци, обучени за „тактики за контрола на немири и толпи“, ангажирани за справување со насилството и „непријателските толпи“ на самиот брег, меѓу серијата мерки за запирање на мигрантите да се качуваат на чамци.

Британското Министерство за внатрешни работи соопшти дека бројот на полицајци испратени да ги спречат обидите за патување од северна Франција кон Британија исто така ќе се зголеми за околу 42 отсто кога договорот ќе стапи во сила на лето.

Дел од финансирањето ќе биде условено со намалување на бројот на пристигнувања за прв пат од почетокот на мигрантската криза, соопшти британската влада.

Веста доаѓа откако Лондон и Париз претходно не успеаја да договорат нов договор за патроли на плажите во обид да ги намалат премините. Наместо тоа, Махмуд потпиша продолжување на постојниот аранжман од 2 милиони фунти неделно додека се разработуваше долгорочниот план.

Според договорот, кој ќе биде во сила до март 2029 година, Велика Британија ќе даде 501 милион фунти за покривање на пет полициски единици и активности за спроведување на француските плажи – со дополнителни 160 милиони фунти кои ќе бидат исплатени само доколку успеат новите тактики за спречување на премините на Ла Манш.

Ако напорите не успеат, дополнителното финансирање ќе престане по една година, соопшти Министерството за внатрешни работи.

Надзорот со дронови и камери, како и хеликоптерските патроли, ќе бидат засилени – при што бројот на распоредени полициски, разузнавачки и воени офицери ќе се зголеми од 750 на речиси 1.100 како дел од договорот што треба да стапи во сила на лето, вообичаено најфреквентниот период за преминување на Ла Манш, пренесе ДПА.

Французите исто така ќе ги засилат новите тактики за справување со таканаречените такси-чамци – каде што шверцерите на луѓе се обидуваат да избегнат детекција со испраќање на едно лице кое само плови со гумен чамец долж брегот до плажите каде што мигрантите набрзина се качуваат.

Британскиот премиер Кир Стармер рече дека работата меѓу Велика Британија и Франција веќе „запрела десетици илјади премини“ и „овој историски договор значи дека можеме да одиме понатаму: засилување на разузнавањето, надзорот и присуството на терен за да се заштитат британските граници“.

– Овој пресвртен договор ќе ги спречи илегалните мигранти да тргнат на опасното патување и ќе ги стави шверцерите на луѓе зад решетки – додаде Махмуд.

Претходно овој месец, маж од Судан беше обвинет за смртта на четворица мигранти кои се удавија откако беа повлечени од силни струи додека се обидуваа да го преминат Ла Манш.

Досега оваа година, повеќе од 6.000 мигранти пристигнале во Обединетото Кралство по овој пат, што е за 36 отсто помалку од бројот во исто време минатата година, покажува медиумската анализа на владините податоц.

Министерот за внатрешни работи во сенка Крис Филп рече: „Договорот на Владата предава половина милијарда фунти од нашите пари без никакви услови“.

– Франција спречи само една третина од качувањата минатата година, па дури и ги пушти тие илегални имигранти да се обидат повторно. Франција не треба да добие ниту еден денар доколку не го запре огромното мнозинство чамци – додаде тој.

Хуманитарната организација за бегалци „Care4Calais“ соопшти дека англо-француските договори за плажите ги прават премините поопасни и водат до повеќе смртни случаи во Ла Манш.