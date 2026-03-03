Франција го испраќа својот носач на авиони кон Медитеранот

03/03/2026 21:03

 Францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека Франција во последните часови распоредила борбени авиони „Рафал“, противвоздушни системи и воздушни радари со цел пресретнување на ракети и беспилотни летала.

Тој, исто така, потврди дека Париз го испраќа својот носач на авиони „Шарл де Гол“ – водечкиот брод на француската морнарица – кон Медитеранот.

Тој нагласи дека земјата има договор за одбрана со Катар, Кувајт, ОАЕ, Јордан и Ирак и дека „ќе покаже солидарност“.

Макрон се осврна на ситуацијата во Либан каде што борбите меѓу Хезболах и Израел се обновени. Тој го осуди нападот на групата врз Израел како „голема грешка“ и го предупреди Израел против копнена инвазија врз својот северен сосед.

Поврзани содржини

Трамп остро го нападна познатиот новинар Такер Карлсон, кој му е сојузник
Зошто атентатот врз врховниот лидер на Иран е удар за Путин таму каде што најмногу го боли
Погоден американскиот конзулат во Дубаи
САД ќе ја прекинат целата трговија со Шпанија, Трамп е гневен на владата. Брзо му стигна одговор
Хамнеи ќе биде погребан во светиот град Машхад
„Не е Черчил“: Трамп го критикува британскиот премиер Стармер
Русија го прогласи американски универзитет Беркли за „непожелен“
Дојава за бомба во седиштето на владејачката италијанска партија „Браќа на Италија“

Најчитани