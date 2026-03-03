Франција го испраќа својот носач на авиони кон Медитеранот

Францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека Франција во последните часови распоредила борбени авиони „Рафал“, противвоздушни системи и воздушни радари со цел пресретнување на ракети и беспилотни летала.

Тој, исто така, потврди дека Париз го испраќа својот носач на авиони „Шарл де Гол“ – водечкиот брод на француската морнарица – кон Медитеранот.

Тој нагласи дека земјата има договор за одбрана со Катар, Кувајт, ОАЕ, Јордан и Ирак и дека „ќе покаже солидарност“.

Макрон се осврна на ситуацијата во Либан каде што борбите меѓу Хезболах и Израел се обновени. Тој го осуди нападот на групата врз Израел како „голема грешка“ и го предупреди Израел против копнена инвазија врз својот северен сосед.