Франција: Човек кој „стекнал слава“ снимајќи видеа како е злоставуван, починал во пренос во живо

Обвинителите на југот на Франција изјавија дека истражуваат смрт на 46-годишен маж кој починал за време на видео во живо на социјалните мрежи. Рафаел Гравен бил злоставуван во гореспоменатото видео.

Мажот, кој бил познат онлајн како Жан Порманов или Џеј-пи, снимал емисии во живо на интернет во кои бил злоставуван или понижуван.

Обвинителите во градот Ница изјавија дека починал во понеделникот во блиското село Конте.

Обвинителството започна истрага за да се утврди причината за смртта и нареди обдукција.

Корисниците на интернет изјавија дека видеото на 46-годишниот маж прво било прикажано во живо на австралиска платформа наречена Кик, а потоа било широко споделувано.

Полицијата во Ница го истражува наводниот „намерен чин на насилство“ осум месеци. Таа истрага, која започна во декември, произлезе од извештајот на францускиот медиум Медиапарт, кој откри постоење на такви видеа, кои ги гледале илјадници луѓе, особено на платформата Кик.

Сара Ел Ери, високата комесарка за деца на Франција, изјави дека платформите имаат огромна одговорност во регулирањето на онлајн содржините, така што децата не се изложени на насилна содржина.