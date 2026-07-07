Фотографија со Роџер Федерер од Вимблдон стана вирална и е вистински хит

Лондон – Роџер Федерер уште еднаш покажа зошто многумина го сметаат за една од најголемите спортски икони. Поранешниот швајцарски тенисер привлече внимание откако остана седнат во кралската ложа на централниот терен на Вимблдон откако другите гости веќе си заминаа.

Иако пред неколку години се збогуваше со професионалниот тенис, Федерер покажа дека неговата љубов кон спортот продолжува. Наместо да ги напушти трибините, тој остана да ги гледа натпреварите до самиот крај, што многумина го протолкуваа како знак на почит кон играчите и турнирот што одбележа голем дел од неговата кариера.

Ден во друштво на познати лица

Федерер беше поканет да ги гледа натпреварите цел ден од претседателот на Ол Ингланд Клубот, а многу познати гости седеа во кралската ложа тој ден. Меѓу нив беа возачот на Формула 1, Андреа Кими Антонели, актерите Џејмс Нортон, Џејсон Флеминг и Дејвид Хервуд, Пипа и Керол Мидлтон, комичарот Лени Хенри и тениската легенда Били Џин Кинг.

Тие ги гледаа натпреварите меѓу Григор Димитров, Артур Фери, Александар Зверев и Јиржи Лехечка од трибините.

Гест што ги освои фановите

Фотографијата од Федерер како седи сам во кралската ложа брзо стана вирална на социјалните мрежи. Многумина истакнаа дека неговиот гест покажува колку го цени тенисот, дури и сега кога повеќе не е дел од професионалната турнеја.

„Тој е очигледно единствениот што дојде да гледа тенис. Легенда“, напиша еден корисник на X. „Најдобрата слика од турнирот“, додаде друг. „Сите си заминаа, но Федерер остана. Од почит кон играчите и самата игра.“

Трет коментираше: „Олицетворение на класа. Тешко е да се опише колку го почитувам.“ Еден обожавател заклучи дека ставот на Федерер кон тенисот оди подалеку од резултатите и трофеите: „Можете да видите вистинско почитување кога нема камери и никој не ве гледа.“

Крал на Вимблдон

Федерер е еден од најголемите играчи во историјата на Вимблдон. Тој освои рекордни осум титули на тревните терени на Ол Ингланд Клубот, а неговото епско финале против Рафаел Надал во 2008 година е особено незаборавно, честопати наведувано како еден од најдобрите натпревари во историјата на тенисот.