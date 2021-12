(Фото) Зошто Гема Чан е кралица на црвениот килим?

САД– Британско-кинеската актерка Гема Чан (39) е сакана поради нејзиниот сензационален стил, а нејзината доследност е особено исклучителна: враќајќи се на почетокот на нејзината кариера во 2006 година, Чан е полирана и беспрекорна од самиот почеток. Дипломирала на Оксфорд со диплома по право и славно го одбила адвокатскиот стажирање во адвокатска фирма за да се занимава со глума. Улогите во иконите британски ТВ серии како Doctor Who, Sherlock и The IT Crowd отстапија место на посакуваните филмски улоги во Fantastic Beasts и Where To Find Them и Jack Ryan: Shadow Recruit. Попатно, Чан го затвори црвениот тепих со својот беспрекорен гламур. Но, дури со нејзината изведба во хит-филмот „Луди богати Азијци“ од 2018 година како Астрид Леонг-Тео, модерната претприемачка чија врвна естетика е засенета само од нејзиното љубезно срце, публиката ширум светот се заљуби во ѕвездата.

Во денешно време, црвените килими и модните ревии не се комплетни без магнетното присуство на Чан. Без разлика дали е облечена во минималистички фустан или блескава, архитектонска тоалета на Луј Витон на премиерата на „Вечните“ на Марвелс, таа е сликата на совршенството. Нејзиниот стил еволуирал на црвениот килим додека расте нејзината ѕвездена светлина, но имајте предвид како таа отсекогаш изгледала подготвена за драматичниот успех што го постигна во Холивуд.