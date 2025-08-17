Фон дер Лајен и Зеленски од Брисел: Важно е војната да запре, а Украина да добие безбедносни гаранции

Претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска во Брисел имаше средба со украинскиот претседател Володомир Зеленски, за да го договорат заедничкиот настап на утрешната средба во Вашингтон со американскиот претседател Доналд Трамп.

Покрај Фон дер Лајен и Зеленски на средбата со Трамп ќе учествува и европската „тешка артилиерија“: францускиот и финскиот претседател, германскиот канцелар, британскиот премиер, и италијанската премиерка, како и со генералниот секретар на НАТО.Консултациите меѓу нив се одвиваат вчера и денеска преку видо врски.

На заедничката прес-конференција по средбата Фон дер Лајен и Зеленски беа прашани за ставот на американскиот претседател Доналд Трамп дека примирјето е непотребно и дека војната може да се запре со склучување мировен договор без прекин на огнот.

Трамп претходно рече дека „мировниот договор е поважен од примирјето“ и дека „примирјето не е потребно за да се запре војната“, на што Фон дер Лајен денеска одговори дека „како тоа ќе се нараче и не е важно“.

-Важно е каква ќе биде изведбата, а изведбата мора да биде за да се запре убивањето, рече Фон дер Лајен, додавајќи дека „тоа е најважното нешто, без разлика дали го нарекувате примирје или мировен договор“.

Украинскиот претседател и денеска се изјасни дека е клучно Европа да остане обединета како што беше во 2022 година, кога започна целосната руска инвазија, бидејќи само тогаш ќе биде можно да се постигне „вистински мир“.

-Путин има многу барања, но не ги знаеме сите, рече Зеленски, додавајќи дека ќе биде потребно време да се разгледаат, но дека е „невозможно да се направи тоа под притисок на оружје“.

Тој го повтори вчерашниот европски заеднички став дека е потребен трилатерален самит на Украина, Русија и САД, но дека „Русија не покажува знаци дека се согласува на такви разговори“.

-Доколку Русија одбие, тогаш мора да следат нови санкции, рече Зеленски.

Тој им се заблагодари на американскиот претседател Доналд Трамп и на САД за нивната подготвеност да соработуваат со Европа за да обезбедат безбедносни гаранции за Украина, но нагласи дека „сè уште нема детали за тоа како би функционирало тоа“.

-Нешто како Член 5 од НАТО, и веруваме дека пристапувањето кон Европската Унија мора да биде дел од безбедносните гаранции, додаде Зеленски.

Претседателката на ЕК беше децидна дека меѓународните граници не можат да се менуваат со сила.

-Само Украина и никој друг не може да одлучува за тоа. Тие не смеат да бидат доведени на маса без тоа, рече таа. Додаде дека Европската Унија ќе продолжи со санкциите против Русија сè додека продолжува крвопролевањето во Украина.

Таа на крајот ја поздрави подготвеноста на американскиот претседател да учествува во осигурувањето безбедносни гаранции слични на оние во Член 5 од НАТО, додавајќи дека и Европската Унија е „подготвена да придонесе“ и нагласи дека одбраната на Европа е нејзина сопствена одговорност.

Меѓутоа, додаде и дека мирот мора да се постигне „преку сила“ и ги наведе главните услови што треба да ги содржи мировниот договор: безбедносни гаранции за заштита на Украина и Европа, зачувување на територијалниот суверенитет на Украина и целосна слобода на нејзините вооружени сили – вклучително и правото да се приклучат кон меѓународни организации и да добиваат помош од други земји.