Финска девет години последователно најсреќна држава во светот

19/03/2026 08:00

Њујорк – Финска деветта година по ред е прогласена за држава со најсреќно население во светот, покажува денеска објавениот Извештај за светската среќа.

Нордиските земји повторно доминираат на врвот на листата, при што Исланд, Данска и Шведска се меѓу првите пет. Костарика е единствената земја што не е нордиска, а е меѓу првите пет поточно рангирана на четвртото место.

Во првите десет се и Норвешка, Холандија, Израел, Луксембург и Швајцарија. Германија напредуваше од 22 на 17 место, додека Aвстрија падна на 19-то место. САД во споредба од лани се место погоре на листата, одкачувајќи се од 24 на 23-то место.

Листата опфаќа 147 земји, при што на последно место е рангиран Авганистан.

Извештајот го изготвува интердисциплинарна екипа предводена од експерти на Центарот за истражување благосостојби на Оксфордскиот универзитет. Во него се оценуваат животното задоволство и квалитетот на живот врз основа на повеќе фактори како економија, здравје, слобода, дарежливост и перцепција за корупција. 

Речиси две третини од жителите на Виена ретко или никогаш не користат автомобил
Дали климатските промени ја забавуваат ротацијата на Земјата?
Мишелин ја шокира Франција: Легендарни ресторани губат ѕвезди
НЕПРО: Од пазарот во Србија се повлекува „Шкода Кодиак“; Постои ризик од повреди
Сликата на гробовите за девојчињата убиени во Минаб е вистинска. Вештачката интелигенција вели – не
Турција и во 2026 останува водечка туристичка дестинација: Година на култура, спорт и врвни настани
Жена од Јута, која напиша книга за тагата по смртта на сопругот, прогласена за виновна за неговото убиство
Врескање за ослободување од стрес: Клубовите каде што луѓето се собираат за да врескаат стануваат сè попопуларни во САД

