ФИФА откажа 2.000 хотелски резервации за СП 2026 година во Филаделфија

Светската фудбалска асоцијација (ФИФА) откажа илјадници хотелски резервации во Филаделфија, првично резервирани за Мундијалот 2026 година, без објаснување, објавува „The Independent“.

Според Здружението на хотелиери на Голема Филаделфија, ФИФА откажа приближно 2.000 хотелски резервации во градот.

Претседателот на Здружението на хотелиери на Филаделфија, Ед Гроуз, изјави за „ABC 6“ дека поголемиот дел од откажувањата се во четири хотели во центарот на градот. Тој, исто така, им рече на новинарите дека ФИФА не ги објаснила причините за откажувањата, туку дејствувала во рамките на условите од својот договор и не се соочила со казни.

Гроуз рече дека откажувањата на хотели од страна на ФИФА се случуваат и во други американски градови домаќини. Тој истакна дека не е јасно како откажувањата ќе влијаат на цените, но им советуваше на навивачите кои бараат сместување да не ги откажуваат своите резервации.

– Иако не сме воодушевени од ова, ова не е крај на светот. Овие соби ќе бидат повторно достапни и ќе им се продаваат на навивачите кои сакаат да дојдат во Филаделфија, рече Гроуз.

Тој, исто така, истакна дека две конвенции ќе се одржат во Филаделфија приближно во исто време со натпреварите од Светското првенство и верува дека пополнувањето на собите нема да биде проблем.

Оваа вест од Филаделфија доаѓа по извештајот од почетокот на март дека ФИФА откажала 40 проценти од хотелските резервации во Мексико Сити.

Според ФИФА, се очекува турнирот оваа година, кој ќе се одржи во градови низ САД, Мексико и Канада, да привлече помеѓу пет и 6,5 милиони навивачи.