ФИФА ја објави првата песна од албумот за СП2026
Меѓународната фудбалска федерација (ФИФА) денеска ја објави првата песна од официјалниот музички албум за Светското првенство кое oва лето ќе се одржи во САД, Канада и Мексико.
ФИФА на социјалните мрежи објави дел од песната, насловена, „Lighter“, во изведба од Карин Леон и Џели Рол.
Песната комбинира елементи на кантри, рок и хип-хоп, што предизвика изненадување во кај дел од публиката, но, воедно, предизвика љубопитност дали целиот албум ќе следи сличен музички концепт што комбинира различни жанрови и култури.
За разлика од претходните мундијалски турнири, ФИФА сè уште не ја објави официјалната химна, што отвора можност овој пат да се користат повеќе песни за различни натпревари и локации, во согласност со желбата да се прикаже културната разновидност на домаќините – САД, Канада и Мексико.
Светското првенство ќе почне на 11 јуни во Мексико Сити, додека финалето е закажано за 19 јули во Њу Џерси.