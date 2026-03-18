ФИФА ја објави првата песна од албумот за СП2026

18/03/2026 22:00

Меѓународната фудбалска федерација (ФИФА) денеска ја објави првата песна од официјалниот музички албум за Светското првенство кое oва лето ќе се одржи во САД, Канада и Мексико.

ФИФА на социјалните мрежи објави дел од песната, насловена, „Lighter“, во изведба од Карин Леон и Џели Рол.

Песната комбинира елементи на кантри, рок и хип-хоп, што предизвика изненадување во кај дел од публиката, но, воедно, предизвика љубопитност дали целиот албум ќе следи сличен музички концепт што комбинира различни жанрови и култури.

За разлика од претходните мундијалски турнири, ФИФА сè уште не ја објави официјалната химна, што отвора можност овој пат да се користат повеќе песни за различни натпревари и локации, во согласност со желбата да се прикаже културната разновидност на домаќините – САД, Канада и Мексико.

Светското првенство ќе почне на 11 јуни во Мексико Сити, додека финалето е закажано за 19 јули во Њу Џерси.

