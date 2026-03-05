Ферги наводно „престојува кај Присила Присли“ среде скандалот со Ендрју

Иако Сара „Ферги“ Фергусон се чини дека не нашла постојан дом, таа наводно се сместила кај холивудска ѕвезда.

Статија на Page Six објавена во среда, 4 март, објави дека поранешната војвотка од Јорк, 66, престојувала кај поранешната сопруга на Елвис Присли, Присила Присли, и други пријатели откако таа и нејзиниот поранешен сопруг Ендру Маунтбатен Виндзор се иселиле од Кралската ложа во Виндзор.

Ферги имала многу блиско пријателство со покојната ќерка на Присила, Лиза Мари Присли, и зборувала на нејзината комеморација по нејзината смрт во јануари 2023 година, велејќи им на толпата: „Стојам тука со голема чест затоа што се викавме „Сиси“.“

„Сега кога Ендру ја изгуби својата кралска титула, девојките [Јуџин и постарата сестра Беатрис] се единствените членови на семејството кои се вистински членови на кралското семејство“, изјавил извор за Page Six. „Поважно е од кога било да се држат што е можно подалеку од скандалот.“

Како што претходно објави „Глоуб“, кралот Чарлс III му ги одзеде на својот помлад брат Ендру, 66, кралските титули и почести во 2025 година, а поранешниот принц се согласи да ја напушти кралската ложа заедно со Ферги.

На 19 февруари, поранешниот војвода од Јорк беше уапсен во неговиот привремен дом, Вуд Фарм, во приватниот имот на Чарлс во Сандрингам во Норфолк, под сомнение за јавно недолично однесување поврзано со пораките разменети со Џефри Епштајн додека тој служеше како трговски претставник. Ендрју беше ослободен „под истрага“ истиот ден и не е обвинет за кривично дело.

Ендрју постојано негираше какво било кривично дело. Што се однесува до Ферги, нејзиниот претставник сподели изјава со „Пипл“ во ноември тврдејќи дека таа била „измамена“ од „лагите“ на Епштајн и дека е целосно невина и покрај нејзиното пријателство со починатиот осуден сексуален престапник.