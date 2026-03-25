„Фајненшел тајмс“: Руте со поддршката за Трамп ја разлути Европа

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, предизвика негодување во европските престолнини со својата недвосмислена поддршка за војната на американскиот претседател Доналд Трамп против Иран, додека континентот се соочува со енергетски шок предизвикан од конфликтот, што дополнително го оптоварува трансатлантскиот сојуз, објави денеска „Фајненшел тајмс“.

Руте претходно изјави дека европските сојузници на крајот би можеле да „се обединат“ и да одговорат на повикот на Трамп за распоредување поморски сили во Ормуска Теснина ги налути официјалните лица во неколку европски престолнини, продлабочувајќи ги тензиите во НАТО до каде ќе оди адаптирањето кон најголемата земја-членка.

– Тоа нè става во навистина незгодна и непријатна позиција. Сакаме да покажеме подготвеност, но исто така е вистина дека не сме во позиција да се вклучиме на никаков начин. Непријатноста во многу европски престолнини околу конфликтот, кој предизвика хаос низ целиот Блиски Исток и ги зголеми цените на нафтата и гасот, е во остра спротивност со изјавите на Марк Руте, кој рутински се обидува да му угоди на Трамп за да ги задржи САД во воениот сојуз, изјави неименуван европски дипломат.

Трамп ги критикуваше сојузниците во НАТО што веднаш не одговориле на неговиот повик, нарекувајќи ги „кукавици“ и предупредувајќи дека НАТО, без САД, е „тигар од хартија“. Земјите од ЕУ, од кои сите, освен три се исто така членки на НАТО, минатата недела колективно го одбија Трамп во Ормуска Теснина, истакнувајќи дека тоа не е нивна војна.