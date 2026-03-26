„Фајненшел тајмс“: Русија го вооружува Иран со напредни дронови

Русија наводно ја завршува испораката на дронови, лекови и храна за Иран, што сигнализира потенцијална ескалација на поддршката за Техеран по неодамнешните напади на САД и Израел.

Според „Фајненшел тајмс“ (ФТ), руските и иранските претставници тајно започнале да разговараат за испораките на дронови неколку дена по американските напади врз Техеран, а испораките веќе се во тек на почетокот на март и се очекува да бидат финализирани до крајот на месецот.

Доколку се потврди, трансферот на беспилотни летала би го означил првиот познат случај Москва да обезбеди смртоносна воена поддршка на Иран од почетокот на конфликтот.

Западни разузнавачки извори цитирани од ФТ сугерираат дека Русија има за цел не само да ги зајакне капацитетите на иранското бојно поле, туку и да помогне во политичката стабилизација на режимот во услови на растечки притисок.

Јавно, Москва вели дека обезбедува хуманитарна поддршка за Техеран, истакнувајќи дека повеќе од 13 тони лекови веќе се доставени преку Азербејџан, а се планираат и дополнителни испораки.

Сепак, приватно, Русија наводно му обезбедила на Техеран сателитски снимки, податоци за таргетирање и разузнавачка поддршка, според извори на ФТ запознаени со ова прашање.

Иран се потпира на еднонасочни дронови за напад како клучен дел од својата воена стратегија, лансирајќи над 3.000 дронови од почетокот на борбите.

Русија, пак, користи модифицирани дронови дизајнирани од Иран во Украина од 2023 година, унапредувајќи ги со подобрена навигација, капацитет на носивост и отпорност на електронско војување.

Британскиот премиер Кир Стармер предупредува на „војна на два фронта“, бидејќи Велика Британија се движи кон пресретнување на танкери од флотата во сенка на Русија, зголемувајќи го притисокот врз извозот на нафта од Москва.

Аналитичарите велат дека Техеран сега бара пристап до овие надградени системи.

„Не им требаат повеќе дронови. Им требаат подобри дронови“, рече Антонио Џустоци, виш истражувачки соработник во Кралскиот институт за обединети услуги. Џустоци додаде дека Иран веројатно е заинтересиран за понапредни капацитети развиени од Русија.

Извори цитирани од ФТ велат дека Москва може да испорача варијанти како што е дронот „Геран-2“, кој е базиран на иранскиот „Шахед-136“, но вклучува значителни надградби.

Никол Грајевски, професорка на Универзитетот „Сајенс По“ во Париз, која ги проучува односите меѓу Русија и Иран, рече дека Иран би можел да ги користи системите за да го подобри сопственото домашно производство на беспилотни летала или да ги распореди директно за да ја подобри ефикасноста на нападите.

„Русите драматично ги подобрија ‘шахедите’… овие системи се веќе понапредни од оние што Иран ги произведуваше дома“, рече таа.

Во исто време, Иран наводно побарал понапредни системи за воздушна одбрана од Русија, вклучувајќи го и „С-400“. Сепак, западните претставници велат дека Москва досега одбива, веројатно за да избегне понатамошна ескалација со САД.

Двете земји потпишаа договор за стратешко партнерство минатата година, иако тој не е договор за меѓусебна одбрана.

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, ги отфрли извештаите за испораки на беспилотни летала, а воедно го потврди тековниот дијалог со Техеран.

„Во моментов има многу фалсификати“, рече Песков.

Пријавените пратки доаѓаат во време на израелски напади насочени кон снабдувачките правци меѓу Русија и Иран во Каспиското Море.

Израелските напади на 18 и 19 март наводно ја погодиле поморската база и пристаништето на Иран во Бандар Анзали, оштетувајќи ја Северната флота на Техеран, уништувајќи бродови и напаѓајќи команден центар и поправен двор.

Москва веројатно го смета нападот како директно влијание врз сопствените стратешки интереси во Каспиското Море.