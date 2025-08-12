Фајненшал тајмс: Одбранбената индустрија на ЕУ се шири со рекордно темпо

Европските фабрики за оружје се шират трипати побрзо од нивното мирновременско темпо. Новите индустриски области покриваат повеќе од 7 милиони квадратни метри, што го доведува вооружувањето до историски размери, наведува во анализа „Фајненшл тајмс“ според сателитски податоци од 150 локации на 37 одбранбени компании.

Градежната активност во европската одбранбена индустрија се мобилизира по целосната инвазија на Русија врз Украина во 2022 година.

Според податоците анализирани од британското издание, политичките разговори и ветувањата за големи трошоци за оживување на производствените капацитети за одбрана во Европа отстапија место за бетон и челик.

Тоа се случува во време кога владите на ЕУ се расправаат за тоа како да ги зголемат своите залихи, а воедно да продолжат со снабдувањето на Киев, со оглед на сомнежите за САД и нивната посветеност.

Користејќи повеќе од 1.000 радарски сателитски снимки, „Фајненшл тајмс“ ги следеше промените во фабриките за муниција и ракети, две од најслабите точки во западната поддршка за Украина.

Сликите од сателитите „Сентинел-1“, управувани од Европската вселенска агенција, покажуваат проширување или градежни работи на една третина од локациите.

Размерот и проширувањето на активноста укажуваат на фундаментална промена во процесот на вооружување на Европа, оддалечувајќи се од мирновременскиот модел „точно на време“ кон градење индустриска база на многу поотпорна на војна основа.

Повеќето одбранбени компании одбија да коментираат за анализата, наведувајќи ги безбедносните проблеми.

Просторот за производство се очекува да порасне од 790.000 квадратни метри во 2020-2021 година на 2,8 милиони квадратни метри во 2024-2025 година, покажува анализата на податоците. Сликите од овие локации ги потврдуваат промените што произлегуваат од подготвителните градежни активности, појавата на нови згради и новата инфраструктура.

Меѓу најголемите проширувања е заедничкиот проект помеѓу германскиот одбранбен гигант Рајнметал и унгарската државна компанија за оружје Н7 Холдинг, во голем објект за производство на муниција и експлозиви во Варпалота, западна Унгарија. Градежните работи на локацијата се во тек, бидејќи таму се планира да се произведуваат и други видови муниција, како и фабрика за експлозиви.

Исто така, беше спроведена анализа за 88 локации поврзани со програмата на ЕУ „Закон за поддршка на производството на муниција“ (ASAP), која веќе инвестираше 500 милиони евра за решавање на специфични тесни грла во производството на муниција и ракети. И локациите на „Рајнметал“ и „Роксел“ се поддржани во рамките на ASAP.

Физичката експанзија е очигледна на 20 локации финансирани од ASAP. Некои се целосно нови фабрики и пристапни патишта. На други 14, видливи се мали промени, како што е додавањето нови паркинзи. Останатите локации или немаат проширување.

Заедно со компаниите кои веќе добиле финансирање од ASAP, „Фајненшл тајмс“ ги анализира и оние без финансирање од ЕУ. Тие вклучуваат 12 објекти кои се на листата на чекање на ASAP и уште 50 локации во ЕУ и Велика Британија кои се дел од синџирот на производство на ракети. Анализата покажува дека компаниите финансирани од ASAP растат многу побрзо од другите.

Комесарот за одбрана на ЕУ, Ендру Кубилиус, изјави за ФТ дека откако Русија ја нападна Украина, годишниот капацитет за производство на муниција во Европа се зголемил од 300.000 на проектирани 2 милиони до крајот на оваа година.

Тоа во голема мера се должи на проширувањето на фабриките на „Рајнметал“. Според официјалната прогноза, производствениот капацитет за гранати од 150 мм треба да се зголеми од 70.000 во 2022 година на 1,1 милион до 2027 година.

Во ЕУ се во тек нови преговори за уште една програма за одбрана од 1,5 милијарди евра што би ја „реплицирала логиката на ASAP“ преку грантови, а исто така би обезбедила финансирање за заедничка набавка.

Комесарот Кубилиус објави дека ЕК истражува дали слични методи би можеле да се користат за „стимулирање на други индустрии да го прошират своето производство во други области“. Приоритетните области вклучуваат ракети и воздушна одбрана, артилерија и беспилотни летала.