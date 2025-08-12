„Фаберже“ има нов сопственик: Тој е горд да стане чувар на извонреден и глобално препознатлив бренд

Технолошкиот претприемач Сергеј Мосунов го презеде иконскиот луксузен бренд Фаберже, светски познат по своите екстравагантни јајца со скапоцени камења, во договор вреден 50 милиони долари.

Брендот, чија изработка стана синоним за богатство, е продаден на инвестициската фирма SMG Capital на Мосунов со седиште во САД, повеќе од една деценија откако беше купен од британската рударска група Gemfields, објави Financial Times.

Историја на јајцето Фаберже

Златарот Питер Карл Фаберже ги создал своите ремек-дела од скапоцени камења и скапоцени метали во работилница во Санкт Петербург. Првите јајца биле нарачани за рускиот цар Александар III и царот Николај II како велигденски подароци.

Од приближно 50 јајца направени за царското семејство помеѓу 1885 и 1916 година, повеќе од 40 се зачувани. Една од најпознатите трансакции се случила во 2004 година, кога нафтениот и гасниот тајкун Виктор Векселберг платил повеќе од 90 милиони долари за девет царски јајца, тогаш втора најголема колекција во светот, претходно во сопственост на медиумското семејство Форбс од Њујорк.

Што носи иднината?

Под новиот сопственик, Фаберже ќе продолжи да продава накит, часовници и други луксузни предмети, вклучително и оние во облик на јајца. На пример, ограниченото издание на емајлирано јајце-изненадување од јагода во облик на Гилоше моментално чини околу 67.300 евра.

Новиот сопственик, Сергеј Мосунов, партнер во фирмата за ризичен капитал The Garage Syndicate, рече дека е „голема чест да стане чувар на толку извонреден и глобално препознатлив бренд“. Тој нагласи дека компанијата ќе продолжи да се фокусира на накит, додатоци и часовници.

Крај на една ера за Gemfields

Според договорот, Gemfields ќе добие 45 милиони долари однапред по затворањето подоцна овој месец, а преостанатите 5 милиони долари ќе бидат платени во форма на квартални авторски права.

Шон Гилбертсон, извршен директор на Gemfields, ја опиша продажбата како крај на една ера. „Денешната продажба означува крај на една ера за нас“, рече тој, додавајќи: „Фаберже одигра клучна улога во подигнувањето на профилот на обоените скапоцени камења што ги ископува „Гемфилдс“ и сигурно ќе ни недостига неговата маркетиншка моќ и слава.“

„Гемфилдс“ започна стратешки преглед на работењето на Фаберже во декември минатата година, откако групата се соочи со „значајни предизвици“ во последниот квартал.

Рударската компанија со седиште во Лондон објави загуба по оданочувањето од 100,8 милиони долари во 2024 година, во споредба со загуба од 2,8 милиони долари во 2023 година. Приходите се намалија за 19 проценти, од 262 милиони долари на 213 милиони долари. Аналитичарите во „Панмур Либерум“ ја нарекоа продажбата „добар исход за „Гемфилдс“, ослободувајќи капитал“.