Европскиот совет одлучи да ги отвори пристапните преговори со Босна и Херцеговина

Европскиот совет вечерва одлучи да ги отвори пристапните преговори со Босна и Херцеговина, соопшти претседателот на Советот, Шарл Мишел.

Мишел на Х и честиташе на БиХ и порача дека местото и е во европското семејство.

– Денешната одлука е клучен чекор напред на вашиот пат кон ЕУ. Сега треба да продолжи напорната работа за Босна и Херцеговина стабилно да напредува, како што сака вашиот народ, напиша Мишел.

Одлуката е донесена врз основа на писмениот извештај на Европската комисија во кој се препорачува отпочнување на пристапните преговори со БиХ.

The European Council has just decided to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina. Congratulations!

Your place is in our European family.

Today’s decision is a key step forward on your EU path. Now the hard work needs to continue so Bosnia and Herzegovina… pic.twitter.com/LyotNa5gGc

— Charles Michel (@CharlesMichel) March 21, 2024