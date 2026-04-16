Дoјави за бомби во два трговски во Сараево

16/04/2026 13:01

Пријави за поставени бомби во два трговски центри во Сараево беа примени од неколку е-адреси, а полицијата изјави дека се во центарот на градот Сараево и Алта, јавува Klix.

Како што ни беше кажано од Министерството за внатрешни работи на кантонот Сараево, ќе се почитува протоколот за вакви ситуации и ќе се проверува веродостојноста на содржината и ситуацијата на терен.

На видеото и фотографиите може да се види дека припадниците на полицијата спречуваат влез во трговските центри сè додека не се потврдат овие информации.

Ова не е прв ваков случај, бидејќи во последните години имаше чести пријави за поставени бомби во трговски центри, основни и средни училишта, како и јавни институции, како што е Претседателството на Босна и Херцеговина.

Овој проблем честопати ја нарушуваше наставата, па затоа некои училишта во одредени моменти се префрлија на онлајн настава, а беше усвоена и Уредбата за управување со кризи за време на закани со бомби во образовните институции.

