Лажна тревога за поставена бомба во училиште во БиХ: Учениците и персоналот се евакуирани

Во средното училиште во Нова Била утрово е примена пријава за поставена бомба, која по полициска проверка се покажа дека е лажна.

Како што соопшти Министерството за внатрешни работи на Централнобосанскиот кантон, случајот е пријавен денес во 07:20 часот, кога дежурниот оперативец на Полициската станица Травник бил информиран дека директорот на средното училиште Нова Била контактирал со полицијата откако добил порака преку е-пошта дека во училиштето е поставена експлозивна направа.

Полициските службеници веднаш излегле на местото на настанот и, како превентивна мерка, учениците и вработените во средните и основните училишта се евакуирани. По извршените контрасаботажни инспекции на објектите, утврдено е дека станува збор за лажна пријава.

Министерството за внатрешни работи наведува дека оперативните проверки се во тек и во други средни училишта во кантонот, со цел да се утврди дали други институции добиле слични закани преку е-пошта.

Во соработка со надлежното кантонално обвинителство, Федералната полициска администрација и другите безбедносни агенции, се преземаат интензивни мерки и активности за расветлување на овој случај, како и на претходните поврзани со пријави за бомби во училиштата.