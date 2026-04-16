За влез во Грција од јуни ви треба нов сет прва помош во возилото, плус термално ќебе

Од 18 јуни 2026 година, сите возила што влегуваат во Грција мора да носат нов, построг комплет за прва помош, кој содржи 16 специфични предмети, меѓу кои и специјализирано изотермално спасувачко ќебе и облози за изгореници. Во спротивно следуваат казни.

Според новата регулатива, листата од 16 предмети се:

-Изотермално (термо) спасувачко ќебе: минимални димензии 210 x 160 см.

-Медицински маски: 2 парчиња, тип IIR или FFP2.

-Ракавици за еднократна употреба: 4 парчиња (2 пара), од винил или нитрил.

-Влажни марамчиња: 2 парчиња за чистење кожа.

Специфични завојни материјали: Ролна медицинска лента – 5 м x 2,5 см.; комплет од 14 фластери со различни димензии; стерилни завои со газа (мали, средни и големи); еластични завои (тесни и широки) и триаголна марама; стерилна облога за изгореници (60 x 80 см).

Друго: медицински ножици и прирачник за прва помош.

Во случај на недостиг или нецелосен комплет, предвидена е казна од околу 30 евра.

Сите овие материјали мора задолжително да одговараат на стандардот DIN 13164:2022 или еквивалентен ISO стандард и да бидат во рок на траење, во добра состојба и да ја носат ознаката CE во согласност со Регулативата на ЕУ за медицински помагала. Приборот за медицинска помош мора да биде сместен во возилото на место кое е веднаш достапно, за да може да се користи без одложување во случај на вонредна состојба. Забрането е да се заклучува или да се содржат предмети покрај потребниот завој и фармацевтски материјал.

Покрај ова, во функција се смарт камери на делови од патиштата и во поголемите градови, како Солун и Атина, а воведени се нови ограничувања на брзината од 30 км/ч во многу урбани/станбени области.

Возилото треба да има и стандарден комплет за итни случаи, што важи не само за Грција, туку и за речиси цела ЕУ: Сигнален триаголник; рефлектирачки елек (препорачливо е да имате повеќе од еден рефлектирачки елек во автомобилот); апарати за гаснење пожар (проверете ги роковите на материјалите и апаратот за гаснење пожар); комплет за прва помош (аптека).

Најлесна варијанта е купување готов ЕУ/DIN 13164 комплет и проверка дали содржи термо ќебе (минимум 210×160 см) и маски тип IIR/FFP2.