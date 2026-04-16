Почина уште едно лице од масакрот во училиште во Турција

Уште едно лице почина денеска во болница како последица на ранувањето во вчерашното пукање во училиште во Турција.

По пукањето во кое беа убиени девет лица, а 13 беа ранети, шестмина од нив беа во критична состојба.

Иса Арас Мерсинли, кој имал 14 години, вчера пукаше во две училници во средно училиште во градот Кахраманмараш на југоистокот на Турција, убивајќи една наставничка и осум ученици. Напаѓачот, кој исто така настрада, пристигнал во училиштето со пет парчиња огнено оружје и седум рамки кои му припаѓале на неговиот татко, пензиониран висок полициски функционер, кој беше уапсен по нападот.

Нападот се случи само еден ден откако 16 лица беа ранети кога поранешен ученик пукаше во средно училиште во соседната провинција Шанлиурфа. Поголемиот дел од жртвите беа ученици. Напаѓачот подоцна изврши самоубиство. До денес, 20 лица се приведени во врска со пукањето во вторникот во Шанлиурфа.

Министерствата за внатрешни работи и за образование одржаа заеднички состанок во Анкара за безбедноста во училиштата, на кој присуствуваа надлежните министри, сите 81 гувернери на турските провинции, како и шефовите на полицијата и претставници на образовните институции по провинции.

Турската полиција откри дека вчерашниот напаѓач на својата профилна слика на ВотсАп (WhatsApp) имал слика од Елиот Роџер, студентот кој уби шест лица во Калифорнија во 2014 година.

Министерството за семејство и социјални работи денеска соопшти дека формирало тим за давање психосоцијална поддршка на учениците и нивните семејства, како и дека планира сеопфатна истрага за слични инциденти.

Денеска беа одржани погребите на учениците, кои имале по 11 години, убиени вчера, како и на наставничката по математика Ајла Кара (55), која почина за време на нападот.

Стотици наставници се собраа денеска во Анкара и Измир барајќи поголема безбедност во училиштата. До оваа недела, училишните пукања беа ретки во Турција.

Сепак, десетици ученици беа уапсени денеска поради објави на социјалните мрежи кои навестуваа можни слични напади. Министерот за правда Акин Гурлек соопшти дека 67 корисници на социјалните мрежи се задржани поради објави насочени кон 54 различни училишта.