Детали за пукањето во училиште во Турција: Осмоодделенец уби деветмина, користел оружје на татко му

Во пукање во училиште во јужна Турција утрово загинаа девет лица, вклучувајќи осум ученици и еден наставник, а 13 беа ранети. Турските медиуми објавија нови детали за пукањето.

Министерот за внатрешни работи Мустафа Чифчи изјави дека шест ученици се на интензивна нега, а тројца се во критична состојба.

Гувернерот Мукерем Унлуер им изјави на новинарите дека нападот, кој се случил во покраината Кахраманмарас, го извршил осмоодделенец, кој имал 14 години. Унлуер рече дека се верува дека ученикот што го извршил пукањето користел пиштол што му припаѓал на неговиот татко, поранешен полицаец.

„Ученик од осмоодделенец дошол со пет оружја и седум шаржери, за кои веруваме дека му припаѓаат на неговиот татко, поранешен полицаец. Влегол во две училници каде што биле ученици од петто одделение, пукајќи случајно“, рече тој.

Наводно го скрил оружјето во ранец, влегол во две училници и „случајно“ отворил оган. Напаѓачот извршил самоубиство.

На фотографиите направени од сведоците на овој вознемирувачки настан, може да се видат деца како скокаат низ прозорецот на училиштето.

Оваа пукотница е втора во земјата за само два дена. Претходната пукотница се случи во средно училиште во југоисточната покраина Шанлиурфа во вторник. Ја извршил поранешен ученик кој извршил самоубиство во конфронтација со полицијата откако повредил 16 лица.

Министерот за правда Акин Гурлек изјави дека обвинителите започнале истрага за пукотницата.

Пукањата во училиштата се ретки во Турција. Во мај 2024 година, поранешен ученик го застрела и уби директорот на приватно средно училиште во Истанбул пет месеци откако бил исклучен.

Строгите закони за оружје во Турција бараат лиценцирање, регистрација и проверка на биографијата. Исто така, постојат строги казни за нелегално поседување.