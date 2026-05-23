Протестот во Белград заврши, инциденти во Пионерскиот парк, интервенира полицијата

По зазвршување на протестот во Белград се случија инциденти во Пионирскиот парк. Група демонстранти фрлаа шишиња, факели и топовски удари во правец на паркот, каде што се наоѓа „Ќациленд“, каде што се собрани поддржувачи на СНС.

Полициски кордон во опрема за немири е околу паркот.



Припадници на Полициската бригада и жандармеријата, исто така, дојдоа во паркот.

Репортерот Н1 известува дека некои млади мажи биле соборени на земја, а некои биле приведени од полицијата.