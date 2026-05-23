Протестот во Белград заврши, инциденти во Пионерскиот парк, интервенира полицијата

23/05/2026 20:40

По зазвршување на протестот во Белград се случија инциденти во Пионирскиот парк. Група демонстранти фрлаа шишиња, факели и топовски удари во правец на паркот, каде што се наоѓа „Ќациленд“, каде што се собрани поддржувачи на СНС.

Полициски кордон во опрема за немири е околу паркот.


Припадници на Полициската бригада и жандармеријата, исто така, дојдоа во паркот.

Репортерот Н1 известува дека некои млади мажи биле соборени на земја, а некои биле приведени од полицијата.

Поврзани содржини

Протест во Белград: Полицијата го исполнува Ќациленд
Студентски собир во Белград: „Ова е еден од најголемите протести досега“ (видео)
Реки луѓе пристигнуваат на големиот студентски протест во Белград
Запрен железничкиот сообраќај во Србија пред студентските протести. Нема објаснување
Студентите во блокада во Србија организираат протест во Белград
Бугарија не поддржува суд за руски злосторства. Радев: Имаме право на свој став
Вучиќ за Фокс њуз: Додека европските елити го оцрнуваат Трамп, Србите во него гледаат сродна душа
Јанез Јанша избран за премиер на Словенија

Најчитани