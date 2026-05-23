Запрен железничкиот сообраќај во Србија пред студентските протести. Нема објаснување

„Србија Воз а.д. ги информира корисниците на услугите дека на 23 мај 2026 година во 4:15 часот наутро „Инфраструктура железнице Србија“ а.д. го прекина целиот железнички сообраќај на железничката мрежа на Република Србија до понатамошно известување. Им благодариме на патниците за нивното разбирање“, се вели во соопштението, пренесе Индекс.хр.

Не е дадено објаснување за прекинот на железничкиот сообраќај.

Имено, студентите кои ги блокираат факултетите на Универзитетот во Белград денес организираат голем протест на Славија под слоганот „Ти и јас, Славија, затоа што студентите победуваат“, кој ќе трае од 18 до 20 часот.

Собирот е закажан од 13 до 16 часот. на Земјоделскиот факултет во Земун, и од 14 до 17 часот на Правниот факултет, во Автокоманда и Трг Република.