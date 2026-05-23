Бугарија не поддржува суд за руски злосторства. Радев: Имаме право на свој став

Премиерот Румен Радев вчера го бранеше правото на Бугарија да не го поддржува предложениот Специјален суд за руските злосторства против Украина, велејќи дека неговата земја има право на свој став за ова прашање.

Таквиот „воен трибунал“ е ефективен само кога државата е поразена, капитулирана и нејзиниот водач заробен, рече Радев.

„Не верувам дека такви услови моментално постојат, ниту пак е веројатно дека ќе се појават“, додаде тој.

Триесет и четири земји-членки на Советот на Европа, Европската Унија, Австралија и Костарика минатата недела изразија желба да се приклучат на идниот Специјален суд за злосторство агресија против Украина, дизајниран да ја суди руската инвазија на земјата.

Иницијативата за основање на новиот суд беше покрената минатата година од украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој потпиша договор со Советот на Европа, организација за човекови права со 46 членови, вклучувајќи ја и Украина.

Бугарија, која од почетокот на мај е управувана од централно-левичарската влада на Радев, одби да се придружи на декларацијата. Радев, поранешен генерал и пилот на борбен авион, се сметаше за проруски политичар во неговата претходна улога како претседател на земјата.

Освен Бугарија, уште три членки на ЕУ, Унгарија, Словачка и Малта, не ја потпишаа декларацијата за приклучување кон судот.