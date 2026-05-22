Фрлен солзавец на концертот на Рики Мартин во Подгорица

Подгорица – Подгорица синоќа беше регионалниот музички епицентар, а поводот беше грандиозен – прославата на 20-годишнината од враќањето на независноста на Црна Гора. Врвот на прославата беше спектакуларниот концерт на светската латино музичка ѕвезда Рики Мартин, кој привлече илјадници посетители.

Десетици илјади граѓани го исполнија Плоштадот на независноста во Подгорица за да го гледаат настапот на порториканската ѕвезда во живо, објавија црногорските медиуми.

Не само што Плоштадот на независноста беше исполнет до крај, туку и околните улици и ресторани беа преполни со посетители.

Домашни ѕвезди настапија пред Рики Мартин

Како вовед во музичкиот спектакл, настапија домашни изведувачи. Тамара Живковиќ ја отвори церемонијата со песната „Нова зора“, а публиката потоа ја загреаа Милена Вучиќ и Ненад Кнежевиќ Кнез.

Очекувањето го достигна својот врв кога Рики Мартин излезе на сцената, поздравен со овации и громогласен аплауз од воодушевената публика.

Ѕвездата на вечерта веднаш им се обрати на публиката, честитајќи им го Денот на независноста и ветувајќи незаборавна ноќ: „Ви благодарам многу. Ова ќе биде многу убава вечер. Ќе биде многу убава и можам да го видам тоа во вашите очи, насмевки и енергија. Вечерва ќе биде посебна во Црна Гора. Дали сте спремни да се забавувате, Црна Гора?“.

Краток прекин на концертот

Тој го започна својот настап со легендарниот хит „Марија“, а на самиот почеток ги изведе и песните „She Bangs“ и „Private Emotion“, терајќи ја публиката да танцува од првиот шанк. За жал, атмосферата накратко беше нарушена кога беше фрлен солзавец, што предизвика прекин на концертот. Сепак, по брза реакција, концертот набрзо продолжи.

И покрај краткиот инцидент, забавата во Подгорица продолжи длабоко во ноќта, а публиката пееше и танцуваше со Мартин.