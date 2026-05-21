ЕУ даде зелено светло за усвојување на ИБАР за Албанија

Тирана – Земјите од Европската Унија денеска напладне дадоа зелено светло за одобрување на извештајот на Привремениот извештај за проценка на референтните вредности на Албанија (ИБАР) , со што се означува многу важен чекор во процесот на преговори за пристапување.

– Според внатрешните процедури на ЕУ, по одобрувањето на ИБАР, досието ќе биде доставено до КОРЕПЕР II, Комитетот на постојани претставници на земјите-членки, каде што и формално ќе се одреди датумот на одржувањето на Осмата меѓувладина конференција меѓу Албанија и ЕУ. Очекуваното одобрување во КОРЕПЕР II го отвора патот за одржување на ИГЦ8 на 26 мај, наведува Топ чанел.

ИБАР е поврзан со првата група поглавја „Основи“, која вклучува важни области како што се владеењето на правото, судската реформа, основните права, демократските институции и јавната администрација.

Албанија, откако ги отвори сите преговарачки поглавја, не можеше да продолжи понатаму без позитивен ИБАР. Таа формално ги отвори преговорите за пристапување со ЕУ во јули 2022 година. Група 1 – Основи беше отворена во 2024 година, додека дополнителни кластери беа отворени во текот на 2025 година, доведувајќи ја земјата во фаза фокусирана на исполнување на привремените критериуми и унапредување на преговорите.