Почна сезоната на капење: Лежалките во Грција со изгор цени

Сезоната на пливање веќе е отворена во Грција, а откриени се и цените на лежалките, што ги интересира туристите кои планираат да го поминат летото таму.

Иако календарското лето сè уште не е започнато, сезоната на пливање во Грција е веќе во полн ек. Сепак, заедно со добрите вести доаѓаат и помалку пријатни вести – познати се и цените на лежалките за наредните месеци.

За секој што планира патување во мај, добрата вест е дека многу одморалишта сè уште не наплаќаат за лежалки – само нарачајте пијалок во еден од баровите на плажата. Сепак, оваа погодност нема да трае долго. Веќе од јуни, ситуацијата значително се менува, па цените на лежалките во некои делови од Грција се движат од 20 до дури 40 евра по сет.

Моменталните временски услови се поволни за престој на плажа – температурата на воздухот е околу 26 степени, додека морето е околу 18, со очекувано затоплување до околу 21 степен кон крајот на овој месец и во текот на следниот месец.

Според информациите од веб-страницата Nikana.gr, сезоната на пливање веќе е отворена во популарното одморалиште Пефкохори, кое со години се смета за едно од омилените меѓу нашите туристи. Како што велат, плажите се веќе полни со капачи, деновите се идеални за сончање, додека вечерите сѐ уште се малку посвежи, па затоа е потребна лесна јакна.

Пефкохори е особено привлечен во мај, кога цените за сместување се значително пониски отколку во екот на сезоната, поради што многу од нашите туристи избираат да одат на одмор во тоа време. Во овој период, доволно е да нарачате пијалок за да ги користите лежалките, но веќе од јуни цените скокаат и достигнуваат до 40 евра.

Слична е ситуацијата и во другите северни одморалишта, како што се Неа Флогита и Неа Плагија, каде што цената зависи од положбата на лежалките на плажата. Најскапи се оние во првиот ред покрај морето, кои чинат околу 30 евра, додека оние во вториот ред се околу 20. За лежалките во другите редови, консумирањето пијалоци е обично доволно.

Заклучокот е јасен – за оние кои сакаат подобро да се забавуваат, мај е идеално време за одмор во Грција, додека уживањето на плажа во екот на сезоната ќе треба да се плати дополнително.