Истражување: Речиси една четвртина од германските компании не би инвестирале повторно во Србија

Дваесет и три отсто од околу 900 компании со германски капитал што работат во Србија, и кои вработуваат околу 80.000 луѓе велат дека повеќе не би инвестирале во Србија, и тој процент е двојно повеќе од лани. Тоа се наведува во резултатите од истражувањето на Германско-српската стопанска комора за условите за работење во 2026 година.

Во 2026 година, поголем број компании ја оцениле моменталната економска состојба во Србија како лоша, додека една година претходно, мнозинството анкетирани компании ја оцениле ситуацијата како задоволителна.

Според резултатите од анкетата на германските компании во Србија, 77 проценти од испитаниците изјавиле дека повторно би ја избрале Србија како локација за инвестирање, додека 23 проценти рекле дека нема да го сторат тоа. Во 2025 година, 12 проценти од компаниите рекле дека повторно нема да инвестираат во Србија.

Како три најважни мерки за подобрување на инвестициската клима во Србија, компаниите најчесто ги издвојуваат зајакнувањето на владеењето на правото, борбата против корупцијата и поголемата правна сигурност, што го навеле речиси една третина од анкетираните.

За 15 проценти од компаниите, предвидливоста на деловното опкружување, економската стабилност и намалувањето на бирократијата се клучни, додека 11 проценти веруваат дека најголем ефект би бил намалувањето на даноците и пониските трошоци за работење.

Дури 94 проценти од компаниите изјавиле дека процесот на приближување на Србија кон Европската Унија е важен или многу важен за нив, што претставува значително зголемување во споредба со претходното истражување, кога овој став го делеле 85 проценти од испитаниците, покажуваат резултатите од истражувањето.

Анке Конрад, амбасадорка на Германија во Србија, нагласи дека европскиот пат на Србија е важен и за германската развојна соработка.

Александар Маркус, извршен член на Управниот одбор на Германско-српската стопанска комора, изјави дека трговската размена се зголемила повеќе од двојно за осум години работење.

„Додека увозот од Германија во Србија стагнира, извозот во Германија расте“, рече Маркус, додавајќи дека трговската размена меѓу Србија и Германија пораснала речиси три пати побрзо од вкупната надворешна трговија на Германија со светот.

Филип Симовиќ, претседател на Управниот одбор на Германско-српската стопанска комора, изјави дека билатералната трговија со стоки во 2025 година ќе надмине 10 милијарди евра, пренесоа српските медиуми.