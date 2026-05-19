Кристијан Алексиќ признал сè и не покажува каење – сакал да убие друго момче

Кристијан Алексиќ, човекот кој го уби 19-годишниот матурант Лука во Дрниш, Хрватска, бил испрашуван во окружното обвинителство на Шибеник речиси два часа, за време на кои активно се бранел. Донесена е одлука за спроведување истрага против него за кривичните дела тешко убиство и нелегално поседување, производство и стекнување оружје и експлозиви. Побаран е притвор. Алексиќ наводно признал сè и не покажува каење, неофицијално дознава RTL.

Репортерката на RTL, Ивана Иванда Рожиќ, известувала од окружниот суд во Шибеник и открила детали од судот. Рочиштето траело само 20 минути. Судијата прифатил сè што побарало државното обвинителство, што вклучувало – притвор. За почеток, еден месец.

Окружното обвинителство донело одлука за спроведување истрага за две кривични дела. Едното е за тешко убиство, а другото за чување и поседување оружје што го направил сам. Тој е осуден на притвор по три точки – поради ризик од бегство, ризик од рецидив и особено сериозно кривично дело што го сторил.

Алексиќ го даваше своето сведочење околу два часа. Тој го призна делото за кое се товари, но не изрази никакво каење. Одговори на сите прашања. Беше споменато дека тој немал вистинска намера да го убие Лука, туку некој друг млад човек, пренесува RTL.

Адвокатот по службена должност одлучи да се повлече од случајот од засега непознати причини. Цел ден не се јавувал на телефон, ниту одговарал на пораки за да дознае зошто, пренесува RTL. Судот ѝ доделил на Алексиќ друг адвокат, но нејзиниот став е сличен. Таа не сака да коментира.

19-годишниот Лука Миловац, кој беше убиен од Кристијан Алексиќ во саботата, беше погребан во Дрниш во вторник попладне. Пред погребот, во средното училиште што го посетуваше беше одржана комеморација, а во Дрниш беше прогласен ден на жалост.