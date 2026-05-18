Грција: Нема да има ослободување на туристите од некои земји од земање биометриски податоци

Грција објави дека новиот систем на ЕУ за земање биометриски податоци на патници кои доаѓаат од земји надвор од Европската Унија (EES) е целосно оперативен и ги отфрли извештаите дека Британците ќе бидат ослободени – дека нивните податоци нема да бидат земени.

Но, на полицијата ќе ѝ биде дозволено повремено да ги исклучува скенерите кога толпите ќе станат преголеми ова лето, велат официјални лица, пренесуваат медиумите во регионот.

„Не добивме никакви промени или објаснувања за тоа дали, на пример, странците од одредена националност се привремено ослободени од оваа постапка“, одговори Министерството за надворешни работи на прашање на Associated Press, пренесува N1.

Системот за влез и излез на ЕУ (EES) почна да работи на грчките аеродроми и други гранични премини на 10 април, како и на други места во Европа, заменувајќи ги печатите во пасошите со биометриски податоци – фотографии и дигитални отпечатоци од прсти на патниците.

Грчките официјални лица претходно навестија дека овој систем можеби нема да се применува ова лето за патниците од Обединетото Кралство, важен пазар за грчката туристичка индустрија.

Според написите, тековните упатства за патување од Министерството за надворешни работи на Обединетото Кралство велат: „Грчките власти посочија дека нема да собираат биометриски податоци (отпечатоци од прсти и фотографии) од патници од Обединетото Кралство како дел од Системот за влез и излез (EES). Следете ги советите на властите на терен“.

Сепак, европските и грчките власти подоцна објаснија дека некористењето на овој систем е дозволено само периодично, кога голем број патници одеднаш пристигнуваат на граничен премин, и дека ова не важи за која било земја или националност.

Грчката полиција соопшти дека дигиталниот систем е „во целосна функција“ и дека ќе ги преземе „сите потребни мерки за да обезбеди непречен проток на посетители, целосно користејќи ги одредбите од регулативите на Европската Унија“.

Приватните туристички оператори, како што анализираат медиумите во регионот, стравуваат дека дополнителните проверки на аеродромите би можеле да ги обесхрабрат патниците од Обединетото Кралство во ЕУ и да го прошират јазот помеѓу британските и граѓаните на ЕУ кои можат да патуваат во рамките на ЕУ без проверки на пасошите.

Минатата година, речиси 38 милиони луѓе ја посетија Грција, потрошувајќи 23 милијарди евра и поттикнувајќи ја економијата, чиј БДП е 204 милијарди евра.