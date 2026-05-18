Поранешниот италијански амбасадор во Србија и Црна Гора фаворит за наследник на Шмит

Сараево- По оставката на Кристијан Шмит за позицијата висок претставник во Босна и Херцеговина, италијанскиот дипломат Антонио Занарди Ланди се споменува како фаворит за негов наследник, објави сараевскиот портал Кликс, повикувајќи се на неименувани дипломатски извори.

Според овие извори, Занарди Ланди е исто така истакнат како американски предлог за нов висок претставник, а „историјата покажува дека оној кого го фаворизираат САД има добри шанси“.

Уште од основањето на Канцеларијата на високиот претставник (КВП) со Дејтонскиот договор, постои непишано правило дека Европеец треба да биде висок претставник, а Американец негов заменик.

Кликс наведува дека назначувањето на Занарди Ланди или некој друг кандидат од Италија би ѝ дало на таа земја сите клучни меѓународни функции во БиХ, што никогаш порано не се случило.

Шефот на делегацијата на Европската Унија во БиХ е Италијанецот Луиџи Сорека, а сегашниот командант на ЕУФОР, генерал-мајор Маурицио Фронда, исто така е од таа земја.

Се очекува новиот висок претставник да биде избран на седницата на Советот за спроведување на мирот (СИМ) во јуни.

Сараевскиот портал, исто така, оцени дека биографијата на Антонио Занарди Ланди, кој беше италијански амбасадор во Србија и Црна Гора пред дваесет години, не фаворизира некој што би бил „неутрален кандидат и кој би можел правилно да го води КВП“.

Дипломатски извори што ги цитира Кликс веруваат дека тој е близок до српската политика, што, како што се истакнува, би создало нови антагонизми во Босна и Херцеговина.

Тие потсетуваат дека во 2023 година, италијанскиот дипломат „зборувал со пофалби за Србија, како ја носи во срцето, а потоа и за Русија, што покренува прашања за неговата неутралност“.

„Европа можеби нема да се согласи Американец да ја преземе ОХР, додека Американците сакаат некој што ќе биде прифатлив за сите во Босна и Херцеговина. Британски кандидат се споменува и како компромисно решение, но без конкретни информации“, се наведува во текстот, како што објави Бета.