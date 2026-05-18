Стан изгоре во Белград од неисправен полнач за мобилен телефон

Голем пожар избувна во текот на изминатата ноќ, околу 2 часот по полноќ, во станбена зграда во Нов Белград, при што еден стан целосно изгоре, а неколку околни објекти се оштетени. Како можна причина за пожарот се сомнева неисправен полнач за мобилен телефон.

Во моментот на избувнувањето на пламенот, во станот се наоѓале баба, дедо и нивните две внуци, кои за среќа успеале навреме да го напуштат објектот и да се спасат без повреди.

Поради сериозноста на пожарот, на терен итно биле испратени 15 пожарникари со пет противпожарни возила, кои работеле на локализирање на огнот за да се спречи негово ширење низ целата зграда.

Пожарот предизвика паника меѓу станарите, кои поради густиот црн чад во ходниците веднаш излегле на улица, а борбата со огнот траела повеќе од два часа.

Сосед од зградата го опиша критичниот момент во изјава за медиумите.

„Беше застрашувачки! Нè разбудија сирените и бучавата. Кога погледнавме низ прозорецот, видовме огромни пламени јазици како излегуваат од станот. Сите истрчавме директно надвор, никој не размислуваше за работи, само за да излеземе живи“, вели еден од видливо потресените соседи.

Иако членовите на семејството поминале без телесни повреди, тие претрпеле огромен шок, а во зградата е причинета голема материјална штета.

Според првичните сомнежи на станарите, огнот избувнал откако полнач за мобилен телефон бил оставен вклучен во струја во текот на ноќта, по што дошло до прегревање.

На местото на настанот е извршен увид за да се утврдат точните причини за несреќата, а за целиот случај е известено и надлежното јавно обвинителство.