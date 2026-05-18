Пукање во јужна Турција. Четири лица загинаа, вооружениот напаѓач е во бегство

18/05/2026 19:12

Вооружен напаѓач отворил оган во јужна Турција, убивајќи четири лица и ранувајќи осум, објавија денес локалните медиуми на Би-Би-Си.

Смртоносниот инцидент се случил во округот Тарсус во покраината Мерсин, според турските весници Хуриет и Си-Ен-Ен Турк.

Пукањето наводно започнало во ресторан, а осомничениот потоа избегал со автомобил.

Операција за пребарување од големи размери, распоредени се хеликоптери

Полицијата, поддржана од хеликоптери, започнала голема операција за потрага по напаѓачот, за кој се вели дека е 17-годишно момче.

Турските медиуми објавија дека две лица се убиени во ресторанот, за кои се верува дека се сопственикот и еден вработен.

Вооружениот напаѓач потоа продолжил да пука, убивајќи возач на камион и овчар кој ги водел овците на пасење во близина.

Мотивите на осомничените сè уште се непознати.

