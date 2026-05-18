Лидерот на словенечката десница „ја смени песната“ за соработка со Јанша

Лидерот на словенечката десница, Зоран Стевановиќ, потврди дека партијата ќе го поддржи претседателот на СДС, Јанез Јанша, како мандатар за премиер, објави денеска словенечката новинска агенција СТА.

Претседателот на словенечкото Народно собрание, исто така, рече дека ќе поднесе потписи за кандидатурата на Јанша в понеделник, но дека неговата партија нема да биде дел од коалицијата. Како што рече и Стевановиќ во изјава за медиумите, тие сакаат оперативна влада што е можно поскоро и не сакаат да создаваат политичка криза.

„Нашите главни услови беа да не се приклучиме на владата предводена од СДС и ние го исполнуваме тоа ветување“, тврди Стевановиќ. Тој додаде дека партијата Ресница ќе биде „жестока опозиција која постојано ќе ја следи нивната работа“.

Либералната партија Движење за слобода (ГС) на премиерот во заминување Роберт Голоб тесно победи на парламентарните избори на 22 март пред конзервативците од Словенечката демократска партија (СДС) на поранешниот премиер Јанша.

По консултациите со политичките партии, словенечката претседателка Наташа Пирц-Мусар не му даде мандат на никого за формирање влада бидејќи никој немаше поддршка од мнозинството, а процесот на избор на премиер му го препушти на Народното собрание.

Во парламентот, мандатарот може да го предложи група претставници или десет претставници, а за формирање влада е потребно мнозинство од 46 гласови. Претставниците би можеле да гласаат за кандидат за премиер следната недела. Рокот за предлагање кандидати во вториот круг од потрагата по мандатар истекува во вторник.

Кандидатурата на Јанша е очекувана, бидејќи тој е во завршна фаза од преговорите со најверојатните партнери во новата влада предводена од СДС. За време на владата на Јанша во 2021 година, Стевановиќ потпиша документ во кој се обврза дека партијата никогаш нема политички да соработува со партијата СДС и нејзиниот претседател Јанша.

На прашањето што значи неговата поддршка за Јанша како кандидат за премиер во овој контекст, Стевановиќ рече дека тие соработуваат со сите парламентарни партии на потполно ист начин.