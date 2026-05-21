Рики Мартин со бесплатен концерт за 20 години независност на Црна Гора

Подгориц- Поп-ѕвездата од Порторики со светска кариера, иот пејач Рики Мартин пристигна во Подгорица, каде што во четврток ќе одржи голем концерт по повод 20-годишнината од враќањето на независноста на Црна Гора. Неговото пристигнување предизвика огромен интерес кај јавноста и медиумите низ целиот регион.

Пејачот слета на аеродромот во Подгорица, каде што беше пречекан од вработените и бројни обожаватели. Фотографиите од аеродромот брзо се проширија на социјалните мрежи.

Спектакл на Плоштадот на независноста

Концертот ќе се одржи на Плоштадот на независноста во Подгорица, а влезот ќе биде бесплатен за граѓаните и посетителите. Организаторите најавуваат дека ова е еден од најголемите музички настани во регионот оваа година.

Рики Мартин претходно објави на Инстаграм: „Црна Гора, се гледаме наскоро“, што дополнително го разбуди интересот на публиката. Покрај него, за време на повеќедневната прослава ќе настапат и бројни уметници од регионот, меѓу кои Сергеј Ќетковиќ, Кнез и Бојан Маровиќ.

Светска латино ѕвезда

Рики Мартин, чие вистинско име е Енрике Мартин Моралес, е роден на 24 декември 1971 година во Сан Хуан, Порторико. Тој стекна меѓународна слава како латино поп пејач и поранешен член на групата Menudo, а подоцна имаше успешна соло кариера со хитови како „Livin’ la Vida Loca“, „She Bangs“ и „La Copa de la Vida“.

Покрај музиката, тој се занимава и со глума и хуманитарна работа, особено во областа на заштитата на децата и човековите права. Се смета за еден од изведувачите кои ја популаризираа латино музиката на светската сцена кон крајот на 1990-тите и почетокот на 2000-тите.