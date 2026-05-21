Огромен скандал ја тресе Србија, Вучиќ дава бизарни изјави. „Сакаат да заташкаат сè“

Белград – Случката наликува на сценарио од криминална серија: Шефот на белградската полиција Веселин Милиќ организира средба за помирување меѓу два спротивставени криминални клана на 12 мај во „Ресторан 27“, сместен во елитен дел од главниот град. Наместо помирување, Саша Вуковиќ, познат како Бошке, го убива Александар Нешовиќ, познат како Баја, со истрели.

После тоа, беа уапсени десет лица, меѓу кои и Веселин Милиќ, поранешниот началник на белградската полиција. Тој, со присуство на полициско обезбедување, ги отстрани трагите. Затоа, беше обвинет за непријавување и прикривање на кривично дело. Неколку медиуми објавија, повикувајќи се на полициски извори, дека телото на убиениот е пронајдено изгорено во Шимановци, на 30 километри од Белград.

Сепак, српскиот претседател Александар Вучиќ на прес-конференција изјави дека телото на убиениот сè уште не е пронајдено и дека потрагата е во тек. Некои адвокати веќе предупредија дека бројните изјави на Вучиќ ја попречуваат истрагата и претставуваат обид за контрола на штетата, пишува Дојче Веле.

Интересно е што министерот за полиција Ивица Дачиќ воопшто не проговори по извршеното кривично дело.

Заташкување

Скандалозниот факт дека еден од клучните началници на српската полиција е во близок контакт со криминални кругови и дека ги прикривал трагите од убиството ја шокираше српската јавност.

Владата, од друга страна, се обидува на секој начин да го минимизира овој настан, но адвокатот и поранешен министер за полиција Божо Прелевиќ истакнува за ДВ дека „овој настан сведочи за метастазата на режим кој не може да функционира без криминал“:

„Криминалците, од друга страна, сакаат да имаат некакви компензации и апанажи за она што го прават за владата. Според природата на нештата, сега има конфликт, а потоа имаме претседател кој се занимава само со прикривање на аферата. Сето ова заедно остава горчлив вкус на распадната држава во која никој не ја врши власта, а потоа се прашуваат зошто нема отворање поглавје и напредок во европската интеграција“, вели Прелевиќ.

Брутална сила

Политикологот Дејан Бурсаќ смета дека овој скандал нема да биде лесен за прикривање и оценува дека „оваа афера доста ја потресе јавноста“:

„Тука немаме случај на некоја обична корупција, или некој обичен контакт со некои сомнителни ликови. Мислам дека ова е многу потешка ситуација, и за институциите и за режимот на Александар Вучиќ.

Очигледно е оценето дека јавноста не треба да се остави сама да извлекува заклучоци, и затоа српскиот претседател сега мора да ја нуди својата верзија на вистината секој ден. Тој дури и се чини лут на полицијата, како да не е јасно дека полицијата е еден од столбовите на зачувување на режимот, кој главно се одржува со брутална сила“, истакнува соговорникот на DW.

Паѓа владата? Која влада?

Има доста кои наведуваат дека таква афера во која било цивилизирана земја би довела до пад на владата и нови избори. Властите во Србија, како и обично, имаат поинаква пресметка и работат на разводнување на приказната, вклучувајќи ја војската во потрагата по телото и прикривајќи го скандалот со некаков вид статистика за општ пад на кривичните дела и убиствата.

Божо Прелевиќ забележува дека „владата не може да падне во Србија, кога воопшто немаме влада“:

„Имаме премиер кој работи два дена во неделата, а остатокот од времето е во приватна клиника. Затоа имаме само еден човек, автократ кој ги згазил сите институции. Само тој може да падне. Нема одговорност. Инаку, ништо не би се случило со Србија ако премиерот Ѓуро Мацут падне, бидејќи тоа нема да се забележи, ниту пак ќе направи никаква разлика. Големото прашање е дали имаме министер за полиција и дали му е дозволено да поднесе оставка? Имаме градоначалник на Белград кој е или во Италија или тренира ватерполисти. Вучиќ направи влада каква што не постои никаде во светот“, оценува Прелевиќ за ДВ.

Без закони, институции и здрав разум

Сосема е сигурно дека барем министерот за полиција, а веројатно и целата влада, би поднеле оставка во голем број земји низ светот, вели Дејан Бурсаќ и додава:

„Ова ни кажува на што Српската напредна партија ја темели својата влада. Нема закони, нема институции, нема здрав разум или нешто што би укажувало на некаков морал и пристојност. Само суво зачувување на власта со поседување средства за сила од една страна, а од друга страна продажба на маглата за двата милиони гласачи што ви се потребни за да бидете на власт. Тие не се заинтересирани за никаква друга форма на власт“, ​​изјави Бурсаќ за ДВ.

Бизарни изјави од Александар Вучиќ

Репертоарот на изјавите на Александар Вучиќ по избувнувањето на оваа афера е широк. Тој започна, по 14 години владеење, со закани. Имаше и бизарна најава за „усвојување на нов закон според кој на полицајците ќе им биде забрането да чуваат луѓе од подземјето“. Апсењето на Веселин Милиќ и други полицајци за властите е исто така доказ дека „нема заштитени лица“.

Законите на секоја демократска држава, па дури и на Србија денес, не дозволуваат ваков вид на поврзување помеѓу полицијата и организираниот криминал. Ова само покажува колку длабоко паднала Србија, коментира Божо Прелевиќ и истакнува дека „дополнително, објавата за создавање веб-страница каде што граѓаните ќе можат да пријавуваат арогантни функционери на СНС“:

„А тие арогантни функционери на СНС само служат за заканување и всадување страв во коските на луѓето да гласаат за СНС. Вучиќ, се разбира, не вели дека нема арогантни функционери или „ќе направиме сè за да се осигураме дека нема дилери на дрога“, туку вели дека полицијата нема да може да ги заштити дилерите на дрога. Логиката повеќе не постои тука и живееме од скандал до скандал, а секој од овие скандали одзема некои животи“, нагласува Прелевиќ.

Истечени трикови?

Ако дилерите на дрога имаат полициски значки или значки на тајната служба, сосема е јасно која партија им дозволила да ги имаат овие значки, забележува Дејан Бурсаќ и вели „ако имаат полициско обезбедување, сосема е јасно со чие одобрение е тоа направено“:

„Во текот на изминатата година и пол протести, можевме да видиме кој, заедно со полицијата, се обидува да го брани режимот од граѓаните. Исто така, има криминалци и бандити, хулигани, под директна или индиректна заштита на полицијата. Вучиќ го кажа истото кога дојде на власт, а сега, по толку години апсолутна власт на хиперкорумпирана партија, очигледно се враќа на начинот на кој ќе се бори против неа. Мислам дека времето за тоа истече и не сум сигурен колку далеку можат да одат овие трикови во Србија денес“, заклучи Бурсаќ за ДВ.