Во тек е потрагата по инструктор по нуркање (26) во близина на Локрум. Уште 7 нуркачи пристигнуваат на помош

Продолжува потрагата по исчезнат нуркач во водите покрај островот Локрум, во близина на Локрум, Хрватска. Операцијата, која продолжи во текот на вчерашниот ден, досега не даде резултати. Нуркачот се изгуби завчера за време на организирано нуркање со група странски државјани, кратко по пристигнувањето на местото за нуркање на надворешноста на островот, каде што длабочината на морето е помеѓу 15 и 20 метри.

Бројни сили и дронови вклучени во потрагата

„Вчера, еден од нашите пилоти на дронови ја пребара областа, а во тек се подготовки за да се продолжи со ист интензитет утрово. Нашиот нуркачки тим исто така се подготвува. Покрај сето тоа, доаѓаат седум до осум наши нуркачи, а во текот на денот ќе пристигне уште еден тим од Сплит. Мислам дека ќе има вкупно 14 нуркачи од хрватската крајбрежна стража на кои ќе им бидат доделени задачи“, изјави началникот на станицата на крајбрежната стража во Дубровник, Иван Барач, според „Дубровник дејли“.

Покрај припадниците на Министерството за внатрешни работи, Пристанишната управа и Хрватската крајбрежна стража, во потрагата се вклучени и пожарникари. Како што соопшти хрватската противпожарна бригада, на местото на настанот се наоѓаат противпожарниот брод „Орландо“ со екипаж од противпожарната бригада на Дубровник и пожарникари од противпожарната бригада на градот Сплит и противпожарната бригада „Метковиќ“.

Искусни колеги за можната причина

За потсетување, исчезнатиот млад човек бил инструктор кој нуркал со гости од Дубровник на јужната страна од островот Локрум во вторник. Нуркањето се случило на длабочина од 15 до 20 метри, а по него сите членови на групата излегле на површина, освен инструкторот.

Истрагата треба да утврди што точно се случило со 26-годишниот инструктор. Колегите истакнуваат дека, и покрај неговата младост, тој бил искусен и професионален. „Најверојатно е дека нешто се случило со неговото тело, бидејќи опремата ретко откажува. Можно е, но многу малку веројатно. Невообичаено е што тој ја водеше групата, сите излегоа надвор и нешто му се случи. Што беше тоа, не знам, тешко е да се заклучи“, коментираше Луцијен Параѓина, претседател на Клубот за подводни истражувања Морнар.