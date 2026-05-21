Европска комисија: Нови Сад е меѓу најуспешните европски престолнини на културата

Белград – Врз основа на обемна анализа од Европската комисија, Нови Сад се претстави како еден од најуспешните примери за долгорочен развој на Европска престолнина на културата, соопшти денеска Фондацијата Нови Сад 2022.

Истражување, прво од таков вид спроведено од ЕК откако проектот EPK постои од 1985 година, го издвои Нови Сад меѓу 22 градови, поранешни носители на титулата и според резултатите од анализата градот беше истакнат во речиси сите клучни делови од проектот.

Како што е наведено, тоа се „поврзување со уметници од цела Европа, промовирање на културата низ целиот град, поддршка на развојот на сцената, враќање на (не)материјално наследство“.

Исто така, постои „поттикнување економскиот развој што се одрази, меѓу другото, во зголемувањето на бројот на посетители и угледот на градот преку одговорно финансиско управување“.

Претставници на Европските престолнини на културата (ECC) од осум европски земји беа во Нови Сад од 19 до 21 мај, како дел од меѓународниот проект „ECoC Echo“.

Покрај Нови Сад, во проектот „ECoC Echo“ учествуваат и Леуварден од Холандија, Веспрем од Унгарија, Тарту од Естонија, Кемниц од Германија, Оулу од Финска, Лиепаја од Летонија, Евора од Португалија и Бурж од Франција.



Проектот „ECoC Echo“ има за цел да пронајде решенија што придонесуваат за зачувување и зајакнување на постигнатите резултати во текот на годината на доделување, поттикнување на растот на културниот сектор, регионалниот развој и меѓународната соработка, а е кофинансиран од Европската Унија преку програмата „Interreg Europe“.