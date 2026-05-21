Суд во Турција го поништи изборот за лидер на главната опозициска партија

Суд во Турција ги поништи изборите за лидер на главната опозициска Републиканска народна партија (ЦХП) во 2023 година во четврток, објави државната новинска агенција Анадолија, што е остра ескалација против загрозената опозиција во земјата.

Пресудата го поништува резултатот од изборите за лидер на кои беше избран сегашниот лидер на партијата Озгур Озел и му наложи на поранешниот долгогодишен претседател на партијата, Кемал Киличдароглу, кој ги загуби изборите од Озел, да ја преземе функцијата привремен лидер.

Како одговор, партијата ги повика своите високи членови да се соберат во седиштето во Анкара.

Веста предизвика пад на индексот BIST 100 во Истанбул, главната берза во Турција, за повеќе од 6 проценти.

Случајот се однесува на наводи за купување гласови на конгресот на ЦХП во ноември 2023 година, при што обвинителите тврдат дека Озел го обезбедил својот избор преку вршење притисок врз одредени делегати со ветувања за работни места и други мито.

Во октомври, судот во Анкара отфрли претходен случај за купување гласови во врска со тие избори, со образложение дека нема суштина, но обвинителите се жалеа на пресудата, а судот одлучи во нивна корист.

Критичарите велат дека случајот за купување гласови е политички мотивиран обид да се поткопа најстарата политичка партија во Турција, која оствари огромна победа над владејачката Партија на правдата и развојот на претседателот Реџеп Таип Ердоган на локалните избори во 2024 година и бележи пораст на анкетите.

ЦХП решително ги негира сите обвиненија, обвинувајќи ја владата дека го користи судството за да изврши „политички удар“.

Поранешниот лидер на партијата Киличдароглу, сега 77-годишен, беше безличен политичар кој предизвика низа изборни порази и едвај направи никакви вдлабнатини во оклопот на АКП на Ердоган.

Откако Озел ја презеде власта, тој ја предводеше ЦХП за неколку месеци до убедлива победа на локалните избори.

Порано оваа недела, друг суд во Анкара му наложи на Озел да му плати на претседателот 300.000 лири (5.000 евра) отштета за забелешки за Ердоган, вклучително и нарекување „угнетувач“. Озел, исто така, го повика Ердоган да „ги врзе кучињата“, критикувајќи ја сеопфатната репресија врз турската опозиција.

Како одговор, Ердоган го нарече главниот лидер на турската опозиција „заблуден“, велејќи: „Мораме да го заштитиме угледот на политиката во услови на напади“. Ердоган честопати јавно ја напаѓаше ЦХП, обвинувајќи ја дека дејствува како „марионета на терористи кои сакаат да ја поткопаат оваа држава“.

Судскиот случај со кој беше соборен Озел беше широко критикуван како обид за покорување на ЦХП и повторно поставување на лидер кој е поподложен на владеењето на Ердоган.

Киличдароглу, кој повика на „прочистување“ на сопствената партија, беше оптимистичен во својот одговор на пресудата кога разговараше со провладиниот канал Хабер, велејќи дека се надева дека таа ќе се покаже „корисна за Турција и ЦХП“.

Озел стана лице на најголемите улични протести во Турција во последната деценија, кои беа предизвикани во март минатата година од апсењето и затворањето на нејзиниот претседателски кандидат, градоначалникот на Истанбул, Екрем Имамоглу.

Широко сметан за еден од ретките политичари способни да го победат Ердоган на гласачките места, Имамоглу моментално се бори против низа правни случаи во кои се тврди сè, од корупција до шпионажа и терористички врски, обвиненија за кои тој инсистира дека се политички мотивирани.

Тој моментално е на судење за шпионажа во случај што се води паралелно со сеопфатен случај за корупција што се отвори на 9 март, во кој обвинителите сакаат да биде осуден на 2.430 години затвор.