Потврдено обвинението за убиство на малата Данка во Србија, телото сè уште не е пронајдено

Апелациониот суд во Ниш ги отфрли жалбите на одбраната на Дејан Драгиевиќ и Срѓан Јанковиќ и го потврди обвинението против нив под сомнение за убиство на двегодишната Данка Илиќ. Телото на девојчето сè уште не е пронајдено повеќе од две години по нејзиното исчезнување.

Драгиевиќ и Јанковиќ се обвинети за тешко убиство во соизвршителство. Судот ги оцени нивните жалби како неосновани, пишува Данас.

Дел од постапката вратен на повторно судење

Во исто време, делот од обвинението што се однесува на Радослав Драгиевиќ, таткото на еден од осомничените, беше отфрлен. Предметот беше вратен на првостепениот суд за нова одлука во врска со ова.

Радослав Драгиевиќ е обвинет за непријавување кривично дело и помагање на сторителот по кривичното дело.

Според неофицијални информации, адвокатите на одбраната во своите жалби нагласија дека нема материјални докази бидејќи телото на девојчето никогаш не е пронајдено. Тие исто така тврдеа дека вештачењето не пронашло ДНК траги од Данка Илиќ во службеното возило или на предмети од домовите на осомничените.

Одбраната исто така изјави дека осомничените во меѓувреме ги повлекле своите претходни признанија и дека немало директни сведоци на кривичното дело.

Обвинителството тврди дека Драгиевиќ и Јанковиќ ја удриле двегодишната Данка Илиќ со автомобил на 26 март 2024 година во Банско Поље во близина на Бор, а потоа го скриле нејзиното тело. Посмртните останки на девојчето до ден денес не се пронајдени.

Обвинението беше потврдено по дополнителна истрага претходно побарана од Апелациониот суд во Ниш.