Експлозии, топовски удари: Во Белград се судрија полицијата и дел од демонстрантите

По протестот во Белград на Студентското движење кое ги повика српските граѓани на голем протестен митинг денес на плоштадот Славија во Белград, како дел од кампањата „Студентите победуваат“, која бара предвремени парламентарни избори и демократизација на земјата, на улиците дојде до судир меѓу полицијата и дел од протестантите.

Собирот започна во 13 часот на четири локации во Белград, а протестот во Славија се одржа од 18 до 20 часот. Протестот привлече десетици илјади луѓе. Немирите избувнаа по протестот.

Полициска бригада интервенираше на улицата Крал Милан во Белград откако беше нападната. Ситуацијата беше мирна околу 20:15 часот, а полицијата, за разлика од Видовден, првично не постави кордон на улицата Крал Милан во близина на Лондон или на улицата Кнез Милош.

Policija tuče okupljene, počela je intervencija kod Londona. Kod Skupštine je bačen suzavac i topovski udari pic.twitter.com/IEncT0q6cR — Mašina (@MasinaRS) May 23, 2026

Сепак, група луѓе почнаа да фрлаат камења, стаклени шишиња и други предмети кон полицијата, по што полицијата постави кордон. Се слушнаа и неколку гласни детонации што личеа на топовски истрели. Сè се случи во близина на зградата на српското претседателство, спроти зградата на Народното собрание.

Откако беа гаѓани со камења и шишиња, полицијата почна да интервенира. Постојано се слушаат топовски удари и летаат стаклени и пластични шишиња. Една бетонска коцка беше фрлена кон полицаец, кој се заштитуваше со штит.

Репортерот Н1 известува дека повеќето луѓе се обиделе мирно да се распрснат од Славија, но дека конфликтот го започнала група која почнала да фрла предмети кон полицијата.

Судир меѓу демонстрантите и полицијата во близина на српскиот парламент

Жандармеријата формираше кордон и се движеше кон демонстрантите собрани во близина на српскиот парламент, по што започна интервенцијата со цел да ги потисне. Неколку млади мажи беа соборени, а толпата почна да фрла факели кон полицијата.

Полициските сили ги потиснаа демонстрантите по улицата Таковска во правец на Поштата и зградата на РТС. Цело време одекнуваат детонации од петарди и топовски удари. Во исто време, полицијата интервенира и по должината на булеварот Крал Александар.

Bačen je suzavac, kordoni policije prazne prostor oko “Ćacilenda” gde je danas organizovan kontraskup pod velikom zaštitom policije. Nakon što je studentski protest zvanično završen kreću incidenti. pic.twitter.com/Q5PfkumeL9 — Mašina (@MasinaRS) May 23, 2026

Судир меѓу полицијата и демонстрантите пред српскиот парламент

Припадниците на српската жандармерија формираа кордон и се упатија кон демонстрантите пред зградата на парламентот во Белград, по што полицијата почна да ја потиснува толпата. За време на интервенцијата, неколку млади мажи беа соборени на земја, а демонстрантите фрлаа факели кон полицијата, додека одекнуваа петарди и топовски истрели.

Инциденти пред Пионерскиот парк

Имаше инцидент во близина на паркот Пионирски и зградата на Народното собрание кога група луѓе, враќајќи се од правец на Славија, застанаа и, според првичните информации, почнаа да фрлаат експлозивни направи во паркот. Дури и пред тоа, експлозии се слушнаа од долната страна на паркот.

Kod Londona kordon policije potiskuje građane, sukobi su oko Pionirskog parka pic.twitter.com/TfKRuogcgd — Mašina (@MasinaRS) May 23, 2026

Полицијата крена штитови и малку го помести кордонот, додека детонации сè уште се слушаат од неколку локации во самиот парк. Жандармеријата, која не беше присутна во текот на денот, исто така пристигнува од правец на Собранието. Граѓаните што се враќаа од митингот негодуваа поради доаѓањето на голем број членови на МУП, а беше забележано и дека беа фрлани шишиња со вода.

Брнабиќ за протестот: Неверојатно лицемерие

Претседателката на Собранието на Србија, Ана Брнабиќ, ги нарече студентските протести лицемерни, а собирот во Пионирски парк „празник на демократијата“ и прослава на победата над „шарената револуција“.