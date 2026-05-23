Студентски собир во Белград: „Ова е еден од најголемите протести досега“ (видео)
Снимките од денешниот студентски собир на белградскиот плоштад Славија укажуваат дека тоа ќе биде еден од најголемите вакви собири досега, објави организацијата Архиви на јавни собири на социјалната мрежа X. „Проценката за повеќе од 100 илјади луѓе е тешка и нема да ги објавиме податоците вечерва“, соопшти Архивата на јавни собири.
Оваа организација, исто така, ја предупреди јавноста за „очекуваната дезинформација и омаловажување на бројките од страна на полицијата и режимските медиуми“.
📍Slavija trenutno! Studenti pobeđuju!!! 23.05.2026. pic.twitter.com/2TCpNMB2H0
— Kreni-Promeni (@KPromeni) May 23, 2026
Студентското движење ги покани граѓаните на Србија на голем протестен митинг денес на белградскиот плоштад Славија како дел од кампањата „Студентите победуваат“, која бара одржување вонредни парламентарни избори и демократизација на земјата.
Собирот започна во 13 часот на четири локации во Белград, а протестот кај Славија е закажан од 18 до 20 часот, објавија студентите на Инстаграм.
Slavija u najlepšem izdanju! pic.twitter.com/xNNmKtufLk
— Kreni-Promeni (@KPromeni) May 23, 2026
Во исто време, поддржувачите на владејачката Српска напредна партија и шефот на државата Александар Вучиќ се подготвуваат и за митингот „Србија победува“ во таканаречениот „Ќациленд“, во Пионирскиот парк, до кој се наоѓа канцеларијата на претседателот на Републиката.
Во пресрет на големиот протест во Белград, кабинетот на Вучиќ објави дека тој ќе биде во официјална посета на Кина од 24 до 28 мај.