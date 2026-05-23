Реки луѓе пристигнуваат на големиот студентски протест во Белград

Студентското движење ги покани граѓаните на Србија на голем протестен митинг денес на плоштадот Славија во Белград, како дел од кампањата „Студентите победуваат“, која бара одржување вонредни парламентарни избори и демократизација на земјата.

Собирот почна од 13 часот на четири локации во Белград, а протестот кај Славија е закажан од 18 до 20 часот, објавија студентите на Инстаграм.

Граѓански собири се одржуваат денес во Белград на четири локации – во Земун, во близина на Правниот факултет, на Трг Републике и кај Автокоманда. Првата колона, онаа од Земун, треба да тргне кон Славија во 16:00 часот, пишува Н1.

Голем број граѓани се собраа на платото пред Земунскиот факултет во Земун. Нивниот конвој ќе се упати кон Славија преку Бранков мост, а по патот ќе им се придружат граѓани кај кружниот тек во Нов Белград.

Во исто време, сообраќајот беше блокиран во близина на Правниот факултет, каде што некои граѓани се собраа од 11:52 часот за да им оддадат почит на загинатите при уривањето на настрешницата.

Граѓаните постепено се собираат на Трг Републике, а некои веќе пристигнаа пред 14 часот. На Автокоманда, која е затворена за сообраќај, има неколку точки каде што студентите разговараат со граѓаните, делат значки и печатат маички.

Главно има студенти од блиските факултети – Факултет за политички науки, Факултет за организациски науки, Сообраќаен, Ветеринарен, Медицински, Фармацевтски и Безбедносен факултет, како и граѓани од различни групи. Репортерката Н1 известува дека забележала и граѓани кои пристигнале од Нови Сад, Аранѓеловац и други градови.

На сите локации каде што граѓаните можат да добијат информации за програмата за студентски список се поставени штандови, а се печатат и маички со натпис „Студентите победуваат“.

Силни полициски сили го блокираа Пионерскиот парк и Ќациленд

Во Пионирски парк настанот почн во 14 часот. Во паркот се поставени бина, шатори и неколку редови огради, а целата област е опкружена со силни полициски сили.

Видео објавено од „Машина“ прикажува полицајци во опрема за немири распоредени надвор и внатре во паркот.

На граѓаните кои се обиделе да влезат во паркот, каде што има и нелегална шаторска населба позната како Ќациленд, им е забранет влезот. Според порталот, им било кажано дека влезот е дозволен само со „координација“.

Изненадување: Верољуб, кој беше удрен од човек со автомобил во близина на Правно, се појави и на митингот

Дедото Верољуб Сариќ, кој неодамна беше удрен од човек со автомобил во близина на Правниот факултет, денес полни 90 години. Сепак, иако беше тешко повреден, тоа не го спречи да се појави на студентскиот состанок дури и денес, објави Н1.

Студентите и собраните граѓани му отпеаја роденденска песна. Му донесоа и торта. И всушност тој беше изненадувањето што го најавија.

Тој на 14 мај, беше удрен од автомобил на шеснаесетминутна блокада од човек кој се обиде да ја пробие. Потоа бил однесен на ортопедија бидејќи му била скршена фемурната коска. Студентите биле многу загрижени за него, со оглед на неговите години.

Човекот што го удрил бил осуден на 30 дена затвор.