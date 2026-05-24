Вучиќ се јави од Кина: Можеби наскоро ќе поднесам оставка

Студентите кои учествуваа во блокадите на факултетите доцна синоќа издадоа соопштение во кое индиректно ги обвинуваат криминалците и полицијата за немирите по протестот на плоштадот Славија во Белград, објавува Nova.rs.

Во објава на социјалните мрежи, тие изјавија дека по завршувањето на протестот, избувнале судири и насилство во близина на оградената област во близина на паркот Пионер.

Тие тврдат дека поддржувачи на владата и луѓе за кои се сомневаат дека припаѓаат на криминални групи биле таму во текот на денот и дека биле под заштита на голем број полицајци, објавува Nova.rs.

Студентите тврдеа дека десетици луѓе биле претепани и приведени во текот на вечерта.

„Некои претрпеле сериозни повреди, вклучувајќи скршени заби и удари во главата. Нашите колеги се во Ургентниот центар и полициските станици“, рекоа тие, додавајќи го слоганот: „Или Србија или мафијата“.

Вучиќ: „Повикот за дијалог останува отворен“

Српскиот претседател Александар Вучиќ, кој моментално е во официјална посета на Кина, исто така се огласи за настаните во Белград.

Вучиќ рече дека продолжува да ги поканува демонстрантите на разговор.

„Како претседател на Србија, ги поканувам на дијалог. Верувам дека ова е поважно од партиските конфликти и политичките препирки“, рече тој, објавува Курир.

Кога беше прашан за пораките на демонстрантите дека е „завршен“, Вучиќ одговори дека неговиот мандат наскоро завршува и додаде дека е можно да поднесе оставка.

„Па, јас сум готов, мојот мандат наскоро завршува. Можно е наскоро да поднесам оставка“, рече тој.

Ги отфрли обвинувањата за „вметнати елементи“

Коментирајќи ги немирите по протестот, Вучиќ ги отфрли тврдењата за организирани провокатори.

„Нема вметнати елементи. Сакавме да покажеме демократска Србија“, рече тој.

Во исто време, ги обвини политичките противници за ширење лаги и теории на заговор и тврдеше дека милијарди евра биле инвестирани во дестабилизација на земјата преку медиумите, невладините организации и политичките групи.

Тој, исто така, ги пофали постапките на полицијата за време на протестите.

„Полицијата обезбеди одлично обезбедување за митингот. Тие беа речиси невидливи кај Славија, сообраќајот се одвиваше нормално. Поголемо присуство имаше само во паркот Пионирски бидејќи таму имаше пијани луѓе“, рече тој.

Зборувајќи за надворешната политика, Вучиќ рече дека Србија ќе продолжи да води независна политика и да дејствува во согласност со своите интереси.