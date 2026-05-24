Полицијата во Анкара го отстрани претседателот на главната опозициска партија со солзавец и кршење на вратата

Турската полиција за немири испука солзавец и упадна низ портите на седиштето на главната опозициска Републиканска народна партија (ЦХП) за да го отстрани нивното отстрането раководство, објави Ројтерс.

Со ова насилно заврши повеќечасовниот конфликт меѓу членовите на Републиканската народна партија (ЦХП) и новото раководство назначено од судот.

Турските судови пресудија за разрешување на лидерот на ЦХП, Озгур Озел, поништувајќи ги резултатите од конгресот на партијата на кој беше избран во 2023 година, со образложение дека се пронајдени неправилности.

Озел и членовите на извршниот одбор на партијата беа суспендирани со пресудата, а им беше наредено да бидат заменети со Кемал Киличдароглу и други функционери кои ги извршуваа своите должности пред конгресот одржан во ноември 2023 година.

Поддржувачите на Озул тврдат дека одлуката е политички мотивирана и дека има за цел да ја ослабне партијата во време кога се соочува со низа правни постапки против нејзините членови и избрани функционери.

Киличдароглу (77) ја напушти функцијата по 13 години на чело на партијата, за време на кои ЦХП не успеа да победи на ниту еден национален избор.

Од друга страна, Озел имаше значаен резултат на своите први избори како лидер на партијата и ѝ нанесе удар на владејачката Партија на правдата и развојот на претседателот Реџеп Таип Ердоган на локалните избори во 2024 година.

Следните претседателски избори во Турција се планирани за 2028 година, но Ердоган има можност да распише предвремени избори.

Неговиот главен политички ривал, градоначалникот на Истанбул, Екрем Имамоглу, член на ЦХП, е во притвор од март минатата година и моментално му се суди за корупција.