Хорор во Турција: Четири лица убиени, десетици ранети во нова пукотница во училиште (Видео)

15/04/2026 14:29

Четири лица се убиени, а околу 20 други се ранети во пукотница во средното училиште „Ајсер Чалик“ во Кахраманмараш, јужна Турција, во среда, соопштија официјални лица.

Гувернерот на Кахраманмараш, Мукерем Унлуер, изјави дека еден наставник и вооружениот напаѓач се меѓу загинатите, додека неколку ученици се повредени. Тој рече дека вооружениот напаѓач бил ученик од осмо одделение кој влегол во две училници за време на нападот, објави „Туркие тудеј“.

Се вели дека осомничениот го користел огненото оружје на својот татко во нападот. АП објави дека употребеното оружје било пет пиштоли и седум шаржери, а дека таткото е пензиониран полицаец.

Турскиот министер за правда, Акин Гурлек, изјави дека Канцеларијата на главниот јавен обвинител на Кахраманмараш веднаш започнала истрага. Тој рече дека тројца заменик-главни јавни обвинители и четири државни обвинители се назначени за случајот.

Министерот за внатрешни работи, Мустафа Чифчи, отпатувал во Кахраманмараш по нападот. Според достапните информации, во истрагата се вклучени и четири главни граѓански инспектори и четири главни полициски инспектори.

За потсетување, ова е уште едно пукање во турско училиште. Вчера, тинејџер отвори оган во училиште и рани најмалку 16 лица, вклучувајќи ученици и наставници, во југоисточната турска покраина Шанлиурфа, пред да изврши самоубиство.

