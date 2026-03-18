Европската група ЕПП бара Марта Кос да биде сослушана за наводните врски со југословенската тајна полиција

Најголемата политичка група во Европа во средата побара специјално сослушување во Европскиот парламент за да се испита комесарката за проширување Марта Кос за обвинувањата дека соработувала пред децении со тајната полиција во поранешна Југославија.

Кос ги негираше тврдењата дека била во соработка со разузнавачката агенција на Југославија во 1980-те на нејзиното сослушување за потврда во Парламентот во 2024 година. Но, обвинувањата повторно се појавија минатата недела со поддршка на европратеник од Европската народна партија (ЕПП), политичкото семејство на претседателката на Комисијата Урсула фон дер Лајен, шефицата на Кос.

Кабинетот на Кос не одговори на барањето за коментар. Но, функционер на Комисијата минатата недела изјави за „Политико“ дека Кос поминала низ „обемниот и темелен процес на проверка“ потребен за да стане комесар. Функционер близок до канцеларијата на комесарката, кој остана анонимен за да зборува за чувствителните обвинувања, тврдеше дека тие претставуваат политички напад за „освојување поени на словенечките избори“.

Словенија излегува на избори в недела, каде што владејачката левичарско-либерална коалиција, на која порано ѝ припаѓаше Кос, се соочува со десничарската Словенечка демократска партија, која е дел од ЕПП. Втората е водечка на анкетите.

Манфред Вебер, претседател на ЕПП, сега бара Кос да биде испрашуван во комисијата за надворешни работи на Европскиот парламент.

„Прашањата што се покренати во врска со европскиот комесар мора да бидат одговорени во Европскиот парламент“, рече Вебер во писмена изјава доставена до словенечкиот печат.

„Затоа побаравме свикување итен вонреден состанок на комисијата [за надворешни работи]. Ова не е однапред проценета содржина, туку… Марта Кос мора да се појави во Европскиот парламент и да одговори на прашањата за да се зачува интегритетот и кредибилитетот на Европската комисија“, додаде тој.

Тврдењата повторно се појавија откако словенечката европратеничка Романа Томц, потпретседателка на групата на ЕНП, минатата недела ѝ пиша на Комисијата тврдејќи дека има нови докази дека Кос, која е исто така Словенка, соработувала со југословенската разузнавачка служба. Во Парламентот во Стразбур, Томц презентираше книга од словенечкиот автор Игор Омерза, која содржи документи за кои двајцата рекоа дека докажуваат дека Кос соработувала со југословенската шпионска агенција.

Секое сослушување ќе се одржи во Комитетот за надворешни работи (АФЕТ) на Европскиот парламент, со кој претседава Дејвид Мекалистер, европратеник од ЕПП. Претседателот и координаторите на групите одлучуваат дали да закажат сослушувања на комисиите. Кос требаше да зборува на сослушувањето на АФЕТ во понеделникот, но го откажа своето појавување.