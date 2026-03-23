Европската елита од крајната десница се собра во Будимпешта за поддршка на Орбан

Марин Ле Пен го нарече Виктор Орбан „исклучителен лидер“, а Герт Вилдерс го поздрави како „лав на континент предводен од овци“, кога европските крајнодесничарски фигури се собраа околу унгарскиот премиер пред изборите за кои анкетите сугерираат дека тој може да ги изгуби.

„Унгарија стана симбол во Европа на отпорот на гордиот и суверен народ против угнетувањето“, изјави Ле Пен, парламентарниот лидер на францускиот Национален собир (РН), пред собирот на лидери скептични кон ЕУ во Будимпешта во понеделник.

„Унгарија го постигна овој статус под водство на никој друг освен на премиерот Виктор Орбан“, рече Ле Пен, фаворит на претседателските избори во Франција во 2027 година ако ја добие жалбата против пресудата во случај на корупција. Таа ја пофали „интелигенцијата, храброста и визијата“ на Орбан.

Вилдерс, шеф на крајнодесничарската холандска Партија за слобода (ПВВ), изјави на таканареченото Големо собрание на патриотите – именувано по политичката група на националистите во Европскиот парламент – дека Орбан „покажал што значи да се стои исправено“.

Унгарскиот премиер „знае дека првата должност на еден лидер е кон сопствениот народ, а не кон далечната елита и секако не кон неизбраните бриселски бирократи“, рече Вилдерс, чија партија загуби од либерално-прогресивната Д66 на минатогодишните холандски избори.

Тој рече дека Унгарија станала „нешто извонредно“ за време на 16-те години на власт на Орбан. „И затоа бриселските бирократи сакаат… уште еден премиер. Оној што се поклонува. Оној што се покорува. И оној што не ја става Унгарија на прво место“.

Орбан долго време е во конфликт со ЕУ околу низа прашања, вклучително и напади врз владеењето на правото. Во спротивност со Брисел, тој остана пријателски расположен кон Москва, одбива да испрати оружје во Украина и инсистира дека Киев не може да се приклучи на блокот.

Тој води класична популистичка кампања, тврдејќи дека гласањето за него ќе ја зачува Унгарија како „остров на безбедност и спокојство“, додека победата за неговиот ривал, Петер Маѓар, кого го претставува како агент на Брисел и Киев, би значела хаос и војна.

Анкетите покажуваат дека централно-десничарската Унгарска партија и неговата партија Тиса би можеле да ја победат Орбановата партија Фидес за девет до 11 процентни поени на парламентарните избори на 12 април, што веројатно ќе биде најзначајното гласање за Европа оваа година.

Водечките десничарски фигури, меѓу кои Сантијаго Абаскал од шпанскиот Вокс, Андре Вентура од португалската Шега и Матеуш Моравјецки од полската партија Право и правда“, присуствуваа на национално-конзервативната конференција на ЦПАЦ за време на викендот во Будимпешта.

Во понеделник им се придружија Ле Пен, Вилдерс, Матео Салвини од италијанската Лига и други. Салвини рече дека верува оти гласачите „ќе ја донесат својата одлука со гордост и имајќи ги предвид интересите на Унгарија“ на изборите следниот месец.

„Нивниот избор ќе биде за зачувување на самоопределувањето, одржување на илјадагодишен христијански идентитет, унгарски семејства, безбедни граници и иднина каде што нивните деца ќе можат сами да одлучуваат“, рече италијанскиот заменик-премиер.

Будимпешта не смее да стане главен град „кој е послушен на Брисел“ и Унгарија мора „да остане горда и да ја контролира сопствената судбина“, рече Салвини, водејќи ја толпата во скандирањето „Виктор, Виктор, Виктор!“.

Во саботата, Доналд Трамп го поддржа Орбан, велејќи во видео порака до конференцијата на ЦПАЦ дека нелибералниот премиер, кој повеќе од една година заостанува зад Маѓар во анкетите, е „фантастичен човек“.

Медиумските извештаи претходно сугерираа дека потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, ќе присуствува на собирот во Будимпешта, но унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто, минатата недела изјави дека посетата на Венс ќе се одржи на почетокот на април.