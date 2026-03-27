Европратениците ги поддржаа плановите за „центри за враќање“ на мигрантите

Луѓето без право да останат во ЕУ би можеле да бидат притворени до две години или испратени во офшор центри опишани од експерти како можни „црни дупки за човекови права“, според плановите што ги изгласа Европскиот парламент во четврток.

Алијанса од претежно централно-десничарски и крајно-десничарски пратеници гласаше за предлогот за зголемување на враќањето на недокументираните мигранти во нивните матични земји, што е уште еден знак за притисок врз големата коалиција на центристички политички сили што традиционално го води донесувањето закони на ЕУ.

Нацрт-законот, претставен во март минатата година, има за цел да создаде „кредибилна политика за присилно враќање“ за да се осигури дека луѓето на кои им е одбиен азил или кои престојувале подолго од визата, можат да бидат отстранети од ЕУ. Бриселските власти велат дека само околу едно од пет лица со налог за враќање се депортираат во нивната земја на потекло.

Според плановите, луѓето би можеле да бидат притворени до две години ако се сметаат за безбедносен ризик. Сегашниот закон дозволува максимален период на притвор од 18 месеци. Европскиот парламент ги засили плановите, предлагајќи луѓето да се соочат со кривични санкции за попречување на одлуката за враќање, како и олеснување на властите да воведуваат доживотни забрани за влез на луѓе. Националните власти би имале пошироки овластувања да вршат проверки на возраста за да проценат дали некој е под 18 години.

Гласањето го отвора патот земјите-членки на ЕУ да склучат договори со други земји за создавање „центри за враќање“, офшор центри каде што депортираните луѓе би биле држени додека чекаат враќање во нивната матична земја.

Комесарот за човекови права во Советот на Европа неодамна ги предупреди владите да не создаваат „црни дупки за човекови права“ во офшор центрите за враќање. Противниците стравуваат дека би било невозможно да се следат стандардите за човекови права на местата надвор од ЕУ и дека луѓето би можеле да бидат предмет на продолжен притвор и оставени во правна неизвесност. Германија, Холандија, Австрија, Грција и Данска работат заедно за да воспостават центри за враќање надвор од Европа. За разлика од напуштениот договор на Велика Британија со Руанда, концептот би се однесувал на луѓе на кои им е одбиен азил, а не на оние кои сакаат да поднесат барање.

Гласањето е уште еден знак за десно свртување на Европскиот парламент од изборот на рекорден број националистички и крајно десничарски европратеници во 2024 година. Исто така, тоа означува крај на традиционалната улога на парламентот во дејствувањето како кочница на тврдокорните инстинкти на владите на ЕУ за миграција. Гласањето – усвоено со 389 гласови „за“, 206 „против“ и 32 „воздржани“ – го отвора патот за преговори со Советот на министри на ЕУ за да се договори конечниот закон.

Чарли Вајмерс, европратеник од крајно десничарската партија Шведски демократи, кој беше вклучен во преговорите за текстот, прогласи: „Ерата на депортации започна“. Тој рече дека гласањето „потврдува растечко и стабилно мнозинство“ во парламентот за поефикасни враќања, додавајќи: „Функционалниот миграциски систем мора да обезбеди оние кои немаат законско право да останат ефикасно да бидат вратени“.

Мелиса Камара, француска Зелена европратеничка која гласаше против предлогот, рече дека тоа е „глас на срам“ што даде зелено светло за притворањето на деца „понекогаш без вистински законски основи“ и воспоставувањето центри за враќање надвор од ЕУ. Таа ја критикуваше одлуката на централно-десничарската Европска народна партија (ЕПП) да гласа со крајно десничарските сили на парламентот. „Историјата ќе се сети дека таканаречената умерена десничарска група го заѕвони смртното ѕвоно на она што остана од санитарниот кордон“, рече Камара.

Едвај скриените тензии излегоа на виделина овој месец откако германската новинска агенција ДПА објави дека ЕПП и три националистички и крајно десничарски групи користеле WhatsApp група и лични состаноци за да преговараат за законот за враќање. Групата вклучувала претставници од ЕПП и Алтернатива за Германија, и покрај забраната од Фридрих Мерц, централно-десничарскиот германски канцелар, за соработка со крајната десница.

Меѓународниот комитет за спасување (МКС) го опиша гласањето како „историски неуспех за правата на бегалците“. Марта Веландер, директорка за застапување на ЕУ на МКС, рече: „Тоа ќе ги лиши луѓето од права и заштита само врз основа на нивниот миграциски статус во Европа и ќе го отвори патот кон нов казнен режим на ЕУ за азил и миграција, дизајниран да ги одврати, притвори и депортира луѓето што бараат безбедност“.

Медицинските професионалци стравуваат дека законот би можел да ги направи „инструменти за спроведување на имиграцијата“ поради нејасно дефинираниот услов за идентификување на недокументирани лица. Пред гласањето, повеќе од 1.100 здравствени професионалци ги повикаа парламентарците да ги отфрлат мерките, велејќи дека тие би можеле да го загрозат јавното здравје. (Гардијан)